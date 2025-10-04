Tenis

JANIK SINER SIGURAN U ŠANGAJU! Italijan preko Nemca do treće runde

Filip Milošević

04. 10. 2025. u 14:23

Italijanski teniser Janik Siner u drugoj rundi bio je bolji od Nemca Danijela Altmajera rezultatom 2:0 (6:3, 6:3).

ЈАНИК СИНЕР СИГУРАН У ШАНГАЈУ! Италијан преко Немца до треће рунде

FOTO: Tanjug/AP

Siner je bez većih problema izašao na kraj sa 49. igračem planete, a naredni rival biće mu holandski teniser Talon Grikspor.

Takođe i Danil Medvedev je prošao u naredno kolo. Rus je "razbio" Čeha Dalibora Svrcinu sa 6:1, 6:1, posle samo sat vremena igre.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GOLEADA NA STAMFORD BRIDŽU: Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu

GOLEADA NA "STAMFORD BRIDžU": Slabašne odbrane dva velikana koja jure tri boda garantuju veoma zanimljivu utakmicu