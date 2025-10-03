TOTALNI HAOS U ŠANGAJU! Poznati teniser gađao publiku reketom (VIDEO)

MASTERS u Šangaju samo što je počeo, stižu nam šokantne vesti.

Foto: Profimedia

Naime, Botik van de Zandšulp, holandski teniser je u prvom kolu Šangaja napravio pravi cirkus, ali je prošao bez ozbiljnijih posledica!

Posle izgubljenog servisa u prvom setu protiv Portugalca Nuna Borgeša, Holanđanin je prvo lopticu iz besa poslao van stadiona, a zatim bacio reket koji je završio u publici, zamalo pogodivši nekoliko gledalaca!

Posts from the tennis

community on Reddit

Prema teniskim pravilima, ovakvo ponašanje je direktan razlog za diskvalifikaciju... Međutim, sudija u Šangaju odlučio je da Van de Zandšulpu pokaže samo opomenu, na veliko iznenađenje publike i ljubitelja tenisa širom sveta.

Holanđanin je nakon incidenta potpuno pao u igri i izgubio meč u dva seta...

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja