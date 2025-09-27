UVREDIO KINEZE KAO NIKO PRE NJEGA! Lorenco Muzeti uradio nešto nezamislivo na teniskom turniru u Pekingu! (VIDEO)

Najnovije vesti iz tenisa su prilično skandalozne.

U pitanju je incident sa italijanskim teniserom Lorencom Musetijem na turniru China Open u Pekingu, koji se desio na samom kraju ove sedmice.

Tokom meča drugog kola protiv Francuza Đovanija Mpeči Perikarda (koji je Museti dobio rezultatom 7:6, 6:7, 6:4), u tajbrejku drugog seta, Italijanje bio vidno frustriran zbog kašljanja nekih gledalaca u publici, što ga je ometalo tokom poena.

On je tada, u trenutku besa, rekao nešto poput: "Sti cazzo di cinesi… tossiscono sempre!" (što se prevodi kao "Ovi prokleti Kinezi... stalno kašlju"). Čak je i imitirao kašljanje, pokazujući prema publici.

Evo i video zapisa tog incidenta:

"They're always coughing those damn Chinese..

they keep coughing, fuck..

they cough every three minutes!

..

*cough cough*"



*full translation of what Lorenzo Musetti said

pic.twitter.com/u8uyPS2TF7 — ⁶³ Nene ⁷² || 🦊 (@bubblegum_win) September 26, 2025

Ovo je izazvalo veliku kontroverzu na društvenim mrežama i u medijima, gde su ga neki optužili za ksenofobiju i rasizam prema Kinezima. Međutim, postoje i tvrdnje da su neki gledaoci (navodno Francuzi, pristalice njegovog protivnika) namerno kašljali da ga ometu svaki put kada je servirao, što je dodatno pogoršalo situaciju.

Museti se ubrzo nakon meča javno izvinio na Instagramu, rekavši da su njegove reči bile "pogrešne i neprikladne" i da su bile usmerene samo na nekoliko pojedinaca u publici koji su kašljali, a ne na ceo kineski narod.

Istakao je da se divi Kini od 2018. godine kada je prvi put igrao tamo, da se oseća kao kod kuće i da ceni podršku koju dobija od kineskih fanova. Rekao je da je to bilo u trenutku "stresa i tenzije", ali da to "svaako nije izgovor za ono što je uradio".

Museti je, inače, nastavio turnir i stigao do osmine finala, gde igra protiv Adrijana Manarina.

