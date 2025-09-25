KRAJ ZA SRBINA NA STARTU TOKIJA: Međedović propustio šansu u prvom setu, pa ubedljivo izgubio od Runea

SRPSKI teniser Hamad Međedović poražen je u 1. kolu turnira iz serije 500 u Tokiju od Holgera Runea sa 7:6(7), 6:1.

Velika borba se vodila u prvom setu. Igraču su razmenili po jedan brejk, pa se otišlo u taj-brejk u kom je 63. na ATP listi propustio veliku priliku da povede.

Momak iz Novog Pazara je pri rezultatu 6:5 servirao za vođstvo, ali izgubio je oba svoja servisa, potom i još jedan što je značilo prednost za Danca.

Drugi segment duela bio je rutina za 11. na ATP listi. Napravio je dva brejka i ubedljivo je došao do trijumfa u meču koji je trajao jedan sat i 39 minuta.

Rune će u drugom kolu igrati protiv kvalifikanta iz Amerike Itana Kvina.

