KO BI OVO OČEKIVAO! Kakva senzacija na Ju-Es openu

04. 09. 2025. u 06:30

VELIKO iznenađenje na poslednjem gren slemu sezone.

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanka Amanda Anisuimova je u četvrtfinalu napravila senzaciju jer jer bila bolja od druge teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek u dva seta (6:4, 6:3).

Ona se tako na najbolji mogući način osvetila Poljakinji, koja ju je ponizila pre mesec dana u finalu Vimbldona sa 6:0, 6:0, što najbolje govori o kakvom se iznernađenju radi.

Svi su već uveliko Poljakinju videli u polufinalu s obzirom da opet liči na onu nepobedivu Igu.

Poljakinja je u prvom gemu brejknula rivalku, ali Anisimova se nije predavala, oduzela je kasnije dva puta servis Igi i povela sa 1:0 u setovima.

Iga je i u drugom setu povela i napravila brejk, ali je Anisimova još dva puta oduzela servis rivalki i napravila veliku senzaciju.

Amerikana ima tako priliku da se izbori za svoje drugo finale na gren slem turnirima ove godine.

