SKANDAL NA JU-ES OPENU! Teniser izbacio navijača: "Ako izgubim pisaće mi da mi umre majka"

Neverovatne scene viđene su na Ju-Es openu.

FOTO: Tanjug/AP

Leandro Rijedi je kao 435. teniser planete izbacio 19. nosioca Fransiska Serundola, a tokom meča nastao je pravi haos.

- Leandro, jedan po jedan! Jedan po jedan, Leandro! Ne dozvoli da te (argentinski navijači) poremete - dovikivao je navijač sa tribina.

- Čoveče, umukni! - uzvratio je Riedi.

Riedi se zatim okrenuo i pogledao ka sudiji u stolici Skotiju Muru da objasni zašto je tako reagovao na navodnog navijača.

- On se samo kladi na mene. I sada, ako izgubim, on će mi pisati poruke. On je jedan od tih tipova. Izbacite ga. Ne želim da ga vidim. Ako izgubim, pisaće mi: ‘Tako si loš, nadam se da će ti majka umreti’ - rekao je...

Nakon svega navijač je ustao i otišao kako bi sprečio eskalaciju sukoba...

Švajcarca u trećoj rundi čeka Kamil Majhšak, koji je spasao pet meč lopti i i pet setova izbacio devetog tenisera sveta Karena Hačanova.

