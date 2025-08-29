SKANDAL NA JU-ES OPENU! Teniser izbacio navijača: "Ako izgubim pisaće mi da mi umre majka"

Tenis

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 08. 2025. u 18:44

Neverovatne scene viđene su na Ju-Es openu.

СКАНДАЛ НА ЈУ-ЕС ОПЕНУ! Тенисер избацио навијача: Ако изгубим писаће ми да ми умре мајка

FOTO: Tanjug/AP

Leandro Rijedi je kao 435. teniser planete izbacio 19. nosioca Fransiska Serundola, a tokom meča nastao je pravi haos. 

- Leandro, jedan po jedan! Jedan po jedan, Leandro! Ne dozvoli da te (argentinski navijači) poremete - dovikivao je navijač sa tribina. 

- Čoveče, umukni! - uzvratio je Riedi.

Riedi se zatim okrenuo i pogledao ka sudiji u stolici Skotiju Muru da objasni zašto je tako reagovao na navodnog navijača.

- On se samo kladi na mene. I sada, ako izgubim, on će mi pisati poruke. On je jedan od tih tipova. Izbacite ga. Ne želim da ga vidim. Ako izgubim, pisaće mi: ‘Tako si loš, nadam se da će ti majka umreti’ - rekao je...

Nakon svega navijač je ustao i otišao kako bi sprečio eskalaciju sukoba... 

Švajcarca u trećoj rundi čeka Kamil Majhšak, koji je spasao pet meč lopti i i pet setova izbacio devetog tenisera sveta Karena Hačanova.

