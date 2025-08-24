RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.

Naime, Šarapova je, na iznenađenje mnogih (imajući u vidu ne njen kvalitet, već činjenicu da je Ruskinja, a Rusima su u svetu međunarodnog sporta skoro sva vrata zatvorena zbog sankcija) - uvrštena danas u Tenisku kuću slavnih.

Jedna je od samo deset teniserki koja je osvojila sva četiri grend slema i bila najbolje rangirana teniserka sveta, a uz nju su laureati i američka braća Brajan, Bob i Majk.

Oni - jer su 16 puta osvajali grend slem titule i postali najbolji dubl igrači u istoriji ATP turneje, uz rekord po broju sedmica provedenih na vrhu ATP liste (438).

Promocija novih članova Kuće slavnih obavljena je na Rod Ajlendu, a tamo je Ruskinji pomenuto priznanje uručila američka teniska diva Serena Vilijams - sa kojom je vodila velike borbe na terenu i van njega...

Šarapova je tako postala treća ličnost iz Rusije koja je uvrštena u "teniske besmrtnike", a pre njoj to je pošlo za rukom Jevgeniju Kafeljnikovu i Maratu Safinu.

"Maša" je izazvala posebno emotivnu scenu na svečanoj ceremoniji kada se obratile svom ocu:

- Tata, uspeli smo, uradili smo to zajedno! Imala sam toliko sreće što sam ovim putem išla baš pod tvojim okriljem. Kada niko nije verovao da to možemo, ti si uvek verovao. Imao si poverenja u svoje odluke i nikada se nisi osvrtao (na kritike i sumnje drugih). Bio si strog i uvek si očekivao da podignem svoje standarde. Ali istovremeno, nikada nisi zaboravio svoju glavnu ulogu: da budeš moj otac. To je dar na kome sam ti duboko zahvalna. Hvala ti! - rekla je Marija sa suzama u očima.

Kako je Marija Šarapova ušla u istoriju tenisa?

Pre 21 godinu, kao 13. nosilac, stigla je na najpoznatiji turnir posle titule koju je "na zagrevanju" za vimbldonske okršaje osvojila u Birmingemu, pobedivši Tatjanu Golovin u meču za trofej.

A onda, na slavnom grend slemu, polufinala se domogla savladavši Ai Sugijamu, da bi potom pobedila bivšu šampionku, a tada petu teniserku sveta, Lindi Devenport.

Uvelikom finalu je ostvarila trijumf nad Serenom Vilijams, koja je branila titulu. I to kakav trijumf - 6:1, 6:4.

Postala je treća najmlađa osvajačica Vimbldona (iza Loti Dod i Martine Hingis), a druga Ruskinja koja je osvojila grend slem pehar (Anastasija Miskina je godinu ranije došla do krune na Rolan Garosu).

Sigurno bi osvojila i više grend slem titula od pet koliko jeste (svaki od velikih turnira je osvojila po jednom, a Rolan Garos dvaput), da nije bilo nekoliko faktora. Najpre dve povrede ramena i potom jedna operacija, ali to nije bilo sve.

Desile su se i još jedna teža povrede ramena, pa problemi sa levom rukom i, konačno, pad na doping testu na Australijan openu 2016. kada je u njenom uzorku pronađena zabranjena supstanca meldonijum (branila se da je deset godina, po savetu lekara, uzimala lek koji je sadržao tu supstancu, a ona je 1. januara 2016. postala zabranjena, što, kako je rekla, ona nije saznala na vreme).

