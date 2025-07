POMRAČENJE UMA: Danil Medvedev neočekivano izgubio, pa napravio haos (VIDEO)

O jogo do 🇷🇺MEDVEDEV vs 🇫🇷MOUTET foi paralisado por conta dos raios no 4/5 do terceiro set.



Na retomada, o russo voltou sacando, fez 3 duplas faltas no game e perdeu o jogo.



Jogou a raquete longe e destruiu a garrafa d'água de cerâmica...pic.twitter.com/iu6xIZfLM3 — Info Tenis Brasil (@InfoTenisBrasil) July 25, 2025