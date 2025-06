SRPSKA TENISERKA ZGROZILA CEO SVET! "Zašto da me siluje sedam crnaca"?

SVETLA reflektora, slava, novac... To su samo neki benefiti profesionalnog sporta, naročito tenisa. Međutim, ima mnogo i onoga ružnog.

FOTO: Profimedia

To se pre svega odnosi na poraze, ali i ono što teniseri teniserke doživljavaju nakon neuspeha. Naravno, njima je najteže, a onda se pojavi neki propali kockar i kladioničar, pa ih optuži da su baš oni krivi što je on izgubio novac kladeći se na pobedu sportiste, sportiskinje ili ekipe.

Baš o tome je pričala Aleksandra Krunić. Srpska teniserka je otkrila kroz kakav pakao prolazi, odnosno kakve preteće poruke dobija na društvenim mrežama nakon neuspeha.

- On će tebi da napiše da umreš, da crkneš jer je njemu mržnja nešto što u tom trenutku najlakše može da shvati. Meni je jedan tip napisao 'Dabogda te siluje sedam crnaca'. Ja umrla od smeha. Ja sad njemu odgovorim 'A zašto sedam?'. Meni je toliko smešna ta njegova poruka, zašto sedam, ne tri, 10, 15, 20... Što sedam? - rekla je srpska teniserka u emisiji "Wish&Go".

Foto: Goran Čvorović

Nastavila je u istom ritmu.

- I on kao 'Izvini, ne znam što sam to napisao'. Ja rekoh 'Ne, ne, hoću da ti meni objasniš. Što sedam?'. Tako smo se posle i mi devojke na turu zezale, ko je šta dobijao. 'Umri od raka' je već ono, daj prijatelju smisli nešto zanimljivije. Imaću rak 500 puta, to mi je jasno, sve ok. Nisam satkana od tih stvari, koliko god znam da budem, kako mi kažu 'nadrkana', ne dam na sebe. Ne volim nepravdu, ne dozvoljavam ljudima da razgovaraju sa mnom na način koji mi ne prija. Nas ne uče granicama od malena, šta je moj prostor, šta je tvoj prostor, šta je ok da mi uradiš.

Bruka i sramota šta ljudi sebi dozvoljavaju, kao da nije sportistima dovoljno što su izgubili, naročito kada su ženske osobe u pitanju.

