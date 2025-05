TATA, MOJ DRAGI! Jelena Dokić se čituljom u "Novostima" oprostila od oca Damira

DAMIR Dokić, otac nekadašnje naše teniserke Jelene Dokić, preminuo je 16. maja u 66. godini života.

Foto arhiva VN

Vest o smrti nekadašnjeg teniskog trenera potvrdili su kćerka Jelena i sin Savo, a sahrana će biti održana na Novom groblju u Vrdniku 22. maja u 14 časova.

Damir odavno nije deo javnog života, posle brojnih skandala koji su ga pratili. Pre nekoliko godina, Jelena je otkrila sve detalje vezane za psihičko i fizičko zlostavljanje koje je trpela od svog oca.

- Otac mi je često govorio "nemoj ništa da pričaš, ćuti ili ću te ubiti". Ja do svoje 33 godine nisam znala da se nasmejem. Ljudi često žele da budete savršeni, posebno u sportu, a to je nemoguće. Život nije savršen. Bila sam ranjiva i mislila sam da je to moja slabost. Sada sam svesna da je to moja snaga - istakla je Jelena u dokumentarnom filmu "Nesalomiva", ekranizaciji istoimene autobiografije.

Porodica Dokić se iz Osijeka preselila u Australiju 1994. godine, Jelenina karijera je nekoliko godina kasnije doživela veliki uzlet. Prvo u juniorskoj konkurenciji, kada je osvojila Ju-Es open, potom i u seniorskoj, gde joj je najveći uspeh bio četvrto mesto na VTA listi. I to je sve uspela pored nasilnog oca koji nije birao sredstva da je ugnjetava.

- Drao se na mene i prebio me kaišem u kupatilu. Vukao me je za uši, pljuvao me, a onda terao da satima gola stojim nasred hotelske sobe. Moja majka je nemo sve to gledala - istakla je Jelena jednom prilikom.

Foto: Novosti

Nasilničko ponašanje Damiru Dokiću nije bilo strano ni u javnosti. U Njujorku je na Ju-Es openu gađao radnika kafeterije parčetom ribe jer je "platio deset dolara pokvaren komad mesa". Na Australijan openu 2001. je optužio organizatore da su namerno prouzrokovali nepravilnosti u žrebu. Osam godina kasnije, pretio je Kler Birgin, ambasadorki Australije u Srbiji, da će je "razneti 'zoljom'" ako tamošnji mediji ne prestanu da pišu da je maltretirao ćerku. Iza rešetaka je završio i 2021. zbog napada na službeno lice.

U poslednjem periodu, već dugo, Jelena Dokić, koja živi u Australiji, nije htela da bude u kontaktu sa ocem Damirom, ali se oprostila od njega čituljom u "Novostima"!

Foto: Novosti