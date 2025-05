"ONI SU NEZNALICE!" Kakve reči o Janiku Sineru odzvanjaju Rimom

NE stišava se bura oko Janika Sinera i dopinga koji je šokirao teniski svet, ali isto tako i završena priča.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan se vratio tenisu nastupaće na takmičenju u Rimu, a Renco Furlan, iskusni stručnjak govorio je o periodu kada je Siner bio dopingovan.

- On je 4,5 meseca igrao a da niko nije znao da je bio pozitivan. Sve to vreme njegova karijera je bila u velikom procepu, mogla je da bude uništena ali on je igrao kao da se ništa ne događa. Osvojio je masters u Sinsinatiju ustajući u četiri ujutro zbog saslušanja. Kada se sve obelodanilo i nastao haos, on je pobedio na Ju-Es openu. Potom je tokom neizvesnosti zbog žalbe VADA-e osvojio gotovo sve titule izgubivši samo jednom. Dovoljno je da sve ovo pročitate i da shvatite kakav je Janik, da ima kvalitete izuzetne osobe - ispričao je za portal „Fanpejdž“ ovaj stručnjak koji je pre korone u Teniskom savezu Srbije bio zadužen za rad sa juniorima.

Kaže da mu je žao zbog svega što je njegov zemljak morao da prođe:

- Ja za njegove kritičare kažem da su neznalice, jer on nije kriv. Janik je sve uradio po propisima. Znam i da on to ne čita i ne dozvoljava da utiče na njega. Žalba VADA-e je obično đubre, ali svet je takav. Uvek će biti onih koji vas kritikuju bez obzira šta uradite.

Furlan kaže da ni sam ne zna u kakvoj formi treba očekivati Sinera u Rimu.

- Sa jedne strane, iza njega je duga pauza, ali sa druge on nije bio povređen. Mogao je maksimalno da radi na fizičkoj pripremi. Tenis je uvek imao, sada će biti pun energije jer tri meseca nije igrao. Napunio je baterije. Ali takva pauza mora da ostavi traga. Mislim da će odmah biti kompetitivan, ali će mu trebati nekoliko pobeda kako bi podigao igru.