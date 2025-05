PIŠE ISTORIJU TENISA: Sabalenka pobedila dve Ukrajinke, evo koji joj rekord stoji na putu (FOTO)

If Aryna Sabalenka wins Madrid, she will become just the third woman to hit 11,000 ranking points:



13,615 - Serena Williams (2013)

11,695 - Iga Swiatek (2024)

11,118 - Aryna Sabalenka (2025 - with Madrid title)



And 3,570 points will be on offer at Roland-Garros and Wimbledon...