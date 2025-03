VELIKA POBEDA RUSA! Danil Medvedev u "ludoj" završnici izborio polufinale Indijan Velsa

Ruski teniser Danil Medvedev savladao je Artura Fisa sa 2:1 (6:4, 2:6, 7:6 4:6, 6:2, 7:6(9:7)) i tako se plasirao u polufinale Indijan Velsa.

FOTO: Tanjug/AP

Sve je sjajno počelo po Rusa. Došao je do brejka već u trećem gemu prvog seta i odmah ga potvrdio pa je na krilima rano uzetog servisa dobio prvi set sa 6:4.

Nije Artur Fils hteo da se preda bez borbe i to mu se višestruko isplatilo. Napravio je dva brejka i tako sa velikih 6:2 došao do izjednačenja u setovima.



Tokom trećeg seta viđena je prava "ludnica". Fils je prvi uspeo da dođe do prednosti i to čak do 4:2, međutim onda na scenu stupa Rus. Ključni brejk pravi Medvedev i poravnava na 4:4, odakle se odlazi u taj-brejk jer iznenađenja više nije bilo. Posle 6:6 u gemovima bilo je 6:6 i u taj-brejku, a onda izuzetno važan poen odlazi Medvedevu.

Rus je toliko skakao jer mu je pao kamen sa srca zato što je u velikoj i neizvesnoj borbi uspeo da slavi te da obezbedi mesto među četiri najbolja tenisera na prvom mastersu u sezoni. On je skačući stigao do mreže, i tada je shvatio da se radovao možda više nego što je trebalo, pa se na mreži izvinio mladom Francuzu.

Za plasman u finale igraće protiv Danca Holgera Runea koji je slavio protiv Holanđanina Talona Grikspora sa 5:7, 6:0, 6:3.

One of my all-time favourite Daniil Medvedev celebrations, pure unbrindled joy, beautiful scenes pic.twitter.com/PDHXL0veAZ — Bastien Fachan (@BastienFachan) March 13, 2025