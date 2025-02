"NAJGORI OSEĆAJ U MOJOJ KARIJERI": Međedović razočaran posle poraza od Danske

Hamad Međedović je izgubio Elmera Moleta sa 2:1 (1:6, 6:4, 6:3)u odlučujućem meču Dejvis Kupa, pa je tako Srbija eliminisana od Danske.

Nakon meča, Hamad Međedović je bio poprilično samokritičan, a kako kaže ovo mu je verovatno i najgori osećaj u karijeri.

- Osećaj je, da ne budem grub, ali jedan od najgorih osećaja u mojoj karijeri. Veoma je loše. Ne poznajem ga dobro, igrao sam sa njim pre sedam, osam godina... Znao sam da može da igra dobro, 150. je na svetu, bio je bolji i to je to - rekao je Međedović.

Dotakao se svoje igre.

- U prvom setu sam igrao dobro, ništa nenormalno, on je bio ispod nivoa. Jedinu grešku gde vidim je a sam bio emotivno ispražnjen posle meča sa Runeom. Onda sam stao, kada je bilo 1:1 u drugom setu, ušao sam u konflikt, pokazao sam im da nije u redu da aplaudiraju na moju duplu grešku. Posle sam napravio brejk, pokazao sam da me to nije sprečio, pa sam pao energetski malo. Neprepoznatljiv nivo između prvog i drugog seta kada je o tome reč, to je to, nemam pojma.

