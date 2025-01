"BIĆE MNOGO TENZIJE!" Oglasio se Janik Siner nakon plasmana u finale Australijan opena

Italijanski teniser i prvi reket sveta, Janik Siner, oglasio se nakon plasmana u finale Australijan opena.

FOTO: Tanjug/AP

Janik Siner je na terenu nakon plasmana u finale upitan kako je tekao prvi set iz njegovog ugla.



- Ne znam... Bio je to izuzetno težak prvi set i nije baš sjajno servirao danas, pa sam bolje riternirao, a i on je bolje vraćao servis nego što je servirao. Bilo je mnogo tenzije i napetosti, pa sam zadovoljan kako se sve zavšrilo. Podrška je bila odlična, hvala vam svima srećan sam što sam u finalu - rekao je Janik Siner.Drugi set je išao brzo, kao i treći...- Kao što sam rekao, bilo je tenzije, grčeva, problema i on je patio takođe. Pokušao sam da ga šetam po terenu i da budem agresivniji što je i pomoglo. Ovaj meč je mogao da potraje. Brzo se završilo za dva i po sata, pa sam jako srećan što sam u finalu i videćemo šta će se dogoditi u nedelju.Pre tri godine si izgubio u četvrtfinalu i promenio si tim i karijera je krenula uzlaznom putanjom.- Iskreno, mislim da sam sa svakim trenerom toliko radio da je bilo naporno za obe strane. Zato su promene neophodne. Sa njima se srećem od 13. godine, a imam neverovatan tim. Oni su od mene napravili drugačijeg igrača. Simone je više taktički, a nekada je bio 161. teniser dok je Deren bio oko 30. igrač i tu postoji razlika. Kada je igrao govorio je da želi da bude trener i odličan je trener. Mi živimo sada i imamo sjajan odnos, nismo samo tim koji radi na terenu, porodica smo van terena. Deren će ovde odraditi poslednju sezonu kao moj trener i presrećan sam zbog toga. On mi mnogo znači. Neću da zaboravim kondicionog ni fizio terapeuta, jer je ceo moj tim sjajan. Imam tek 23 godine - poručio je Janik Siner.Prvi protiv drugog tenisera sveta u finalu.

- Težak meč će biti, bilo je tako i u prošlosti. Sve je moguće. On juri tu prvu Grend slem titulu pa će biti napetosti a ja mogu ponovo da budem u situaciji da se borim za titulu - poručio je Siner.