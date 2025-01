"NAJBOLJI MEČ KOJI SAM DO SADA ODIGRAO": Prve reči Novaka Đokovića posle pobede u Melburnu

NOVAK Đoković nastavlja pohod na titulu na Australijan openu. On je uspešno prošao i kroz treće kolo, što mu je donelo plasman u osminu finala grend slema koji je osvajao 10 puta.

FOTO: Tanjug/AP

Srbin je pobedio Tomaša Mahača sa 6:1, 6:4, 6:4 i prikazao najbolju igru od početka turnira.

Srpski teniser Novak Đoković imao je da kaže par reči posle meča.

- Trudio sam se da budem diplomatski nastrojen. Veoma sam srećan. Borio sam se ponekada sa samim sobom, ali sam se izborio i vratio. Dobro sam se kretao. Služili su me servisi. Ovo je najbolji meč koji sam do sada igrao. Srećan sam zbog pobede - rekao je Đoković.

Đoković je u Melburn stigao nakon što je u godini iza nas postao olimpijski šampion, osvojivši zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Predstavljati svoju zemlju je velika čast i mnogi se tako osećaju, mnogi prate Olimpijske igre, to je najvažniji događaj. Nezaboravan događaj za mene, igrao sam OI, pa gubio, imam bronzu u Pekingu, hteo sam da napravim iskorak. To je bila moja poslednja šansa, to je najblistaviji trenutak moje karijere - rekao je Đoković.

