"NEPREDVIDLJIV JE, NIKAD NE ZNAŠ ŠTA MU JE U GLAVI": Vilander deli hvalospeve na račun Španca

Kao teniser, Mats Vilander bio je sjajan taktičar, spreman da kazni i najmanju grešku protivnika.

Sada na igru na malo drugačiji način gleda.

Vilander je pokušao da uporedi igru sa mladim španskim teniserom Karlosom Alkarazom.

– Za mene je Karlos specifican. Ne zato što on može da odigra sve te različite udarce, nego zato što to uradi kada niko ne očekuje. Rodžer Federer je mogao sve što može i Karlitos. Ali sa Federerom, sve je bilo predvidiljivije. Kada je igrao važan poen, nikada ne bi koristio drop šot. Sa Alkarasom nemaš pojma šta sprema. Može da uradi šta god poželi. Siguran sam da nisu sve njegove odluke najbolje. Ali zato i jeste tako emotivno gledati ga jer je nepredvidljiv. On je genije - rekao je Vilander.

Vilander ne krije koliko je impresioniran mogućnostima mladim Špancem.

– Mislim da su njegov forhend ili drop šot veoma važni, ali ono najvažnije što je Karlos doneo u tenis je ono što više niko ne radi. A to je osmeh. Dok je osmeh tu, gledaćemo najbolje od Karlosa Alkarasa. Doneo je osmeh na sva lica širom sveta kada igra tenis. I zato je neverovatno važan za naš sport - rekao je Vilander.

