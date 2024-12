NIKAD NEĆETE POGODITI! Novak Đoković otkrio ko mu je bio u glavi dok je osvajao Rolan Garos

NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković dao je intervju za sajt "Hed", gde je pričao o mnogim temama.

Srbin je u razgovoru za portal jednog od svojih najvažnijih sponzora, prisetio se nekih uspeha tokom karijere.

- Uvek sam sanjao da osvojim Vimbldon i budem prvi na svetu. Kada sam to uspeo, rekao sam sebi: 'Šta sad? Koji je moj sledeći san'? Tada sam poželeo da osvojim što više gren slemova i kompletiram titule jer samo još Rolan Garos nisam bio osvojio. Dotle sam bio izgubio nekoliko finala i osećao sam veliku frustraciju zbog toga. Međutim, svake godine sam se osećao sve bliže - rekao je olimpijski šampion iz Pariza.

- Najzad sam to uspeo 2016, i to pred Gugom Kirtenom, jednim od mojih idola iz detinjstva. Guga je osvojio Rolan Garos tri puta. Pre toga sam ga pitao sam ga da li mogu reketom da nacrtam srce na terenu, kao što je on radio i dao mi je blagoslov. To sam i uradio i od tada sam osvojio četiri gren slema zaredom.

Nije moglo da prođe bez osvrta na čuveno finale Vimbldona 2019. godine, kada je u mitskom meču pobedio Rodžera Federera.

- Sećam se da je već bilo kasno, sunce je bilo nisko i više nismo mogli dobro da vidimo. Uzeo mi je brejk na 8:7 u petom setu i servirao za pobedu. Imao je dve meč lopte na 40:15. Moj cilj je bio da ga nateram da igra duži poen, da zaradi pobedu. Izašao je na mrežu, ja sam odigrao pasing. Delovao je malo umorno. Statistički gledano on je bio bolji igrač u finalu ali sam ja pronašao put do trijumfa. Igrao sam prave udarce u pravo vreme. Finale je bilo veoma neizvesno, verovatno najnapetiji meč koji sam ikada odigrao. Možda bih mu dodao finale Australijan opena protiv Rafaela Nadala 2012. Te dve partije se ističu kao najbolje u kojima sam igrao - dodao je Novak.

Potom je došlo i osvajanje 23. grend slem titule, na Rolan Garosu 2023. godine.

- Veoma važan momenat. Solidno sam igrao, može se reći veoma dobro, sa obzirom da dotle nisam imao mnogo uspeha u toj sezoni na šljaci. Ali znam da na Rolan Garosu igram svoj najbolji tenis na toj podlozi i to mi uvek donese samopouzdanje. To sam sjajno pokazao protiv Karlosa Alkarasa u polufinalu, kada je on bio u maksimalnoj formi. Imao sam jasnu viziju kako treba da igram i na šta treba da se fokusiram. Igrao sam i taj meč, i finale protiv Kaspera Ruda, veoma dobro. Posle poslednjeg poena samo sam pao na zemlju. Na tribinama su bila moja deca, moja supruga i sva moja porodica. Bili su to neki od najlepših momenata koje sam doživeo - završio je Đoković.

