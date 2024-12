"NEĆE ĐOKOVIĆ JOŠ DUGO": Čuveni ruski teniser šokirao izjavom o Novaku

Nekadašnji ruski teniser, govorio je brojnim temama iz sveta tenisa, a jedna od glavnih je bio i Novak Đoković.

FOTO: Tanjug/AP

Davidenko je rekao da Đoković neće moći dugo da se bori sa mlađim momcima.

- Nadal je skoro napunio 40 godina, ali fizički nije mogao da se izbori ni sa Top 50 igračima. Sve je bilo beskorisno. Federer je sa 40 pokušao da dokaže da on to može. Nije dokazao ništa. Đoković radi isto danas, pokušava da pokaže da su za njega godine samo broj. Novak pokušava da prevari prirodu, ali moći će to da radi samo par godina. Nismo mi roboti - rekao je Davidenko za "Meč TV".

Nekadašnji teniser je dodao da su povrede najveći problem.

- Napor je ogroman, povrede se dešavaju. Pogledajte bilo kog tenisera danas – svi su imali, imaju, ili će imati zdravstvene probleme. Svi završavaju karijere zbog povreda zbog kojih ne mogu da treniraju - dodao je Rus.

Podsetimo, Đoković se priprema za početak nove sezone, a za sada se očekuje da će krajem meseca otići u Australiju gde će učestvovati na turniru ATP serije 250 u Brizbejnu, u okviru priprema za Australijan open.

