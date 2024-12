RUNE O SARADNJI ĐOKOVIĆ - MARI: Nisam očekivao da to bude Endi, ali biće vrlo zanimljivo!

CEO teniski svet sa nestrpljenjem očekuje da vidi kakvu će saradnju imati Endi Mari i Novak Đoković. Čuveni Britanac je odskoro postao trener srpskog asa. O tome šta očekuje od njih govorio je Danac Holger Rune.

FOTO: EPA-EFE/ANDY RAIN

On je uoči starta UTS Grand finala u Londonu istakao da je bio iznenađen kad je čuo da će trostruki grend slem šampion postati trener najboljeg tenisera svih vremena.

- Svakako da je reč o interesantnoj kombinaciji. Malo nas je moglo to da predvidi. Potencijalno, to bi moglo da bude dobro za obojicu. Novak nije imao trenera neko vreme, za njega je bilo prirodno da potraži rešenje, ali nisam očekivao da to bude neko poput Endija - rekao je Rune.

Otkrio je i šta je uticalo na to da njih dvojica započnu saradnju.

- Endi je očigledno veoma inteligentan igrač, nekoliko puta je pobeđivao Novaka. Razmišljao sam, zašto su njih dvojica rešili da sarađuju? Mislim da je to zato što mogu da razgovaraju o strategiji kako da pobede najbolje igrače. Obojica imaju visok IQ u tenisu, biće vrlo zanimljivo - zaključio je 13. na ATP listi.

Podsetimo, prvi turnir u novoj sezoni na kom će nastupiti Novak Đoković je Brizbejn koji se igra od 30. decembra do 6. januara.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.