KAKVE REČI ALKRAZA O ĐOKOVIĆU: Španca upitali za Novaka, a on sve iznenadio odgovorom (VIDEO)

Španski teniser Karlos Alkaras je završio učešće na završnom Mastersu u Torinu već posle grupne faze. Do kraja 2024. godine čeka ga još jedno takmičenje - završni turnir Dejvis kupa u Malagi.

Foto: AP

Prvi turniri u novoj sezoni za Karlosa Alkarasa baš kao i većini tenisera, biće u Australiji. Tamo se jasno zna ko gospodari, bar onim najvećim turnirom – Australijan openom - Novak Đoković.

Alkaraz je govorio o šansama Đokovića da se domogne nove titule u Melburnu.

- Biće zaista opasan igrač. On zaslužuje da bira koje će turnire igrati. Viđali smo i ranije da nije važno ukoliko ne igra zvanični meč dva-tri-četiri meseca, jer se vrati i u stanju je da osvoji turnir, sposoban je da igra na zaista visokom nivou. Na Australijan openu, zavisiće od toga koliko je "gladan". Ako dođe u Australiju motivisan, biće jedan od favorita da osvoji Australijan open - rekao je Alkaraz.

Maldog španskog tenisear, Alkarasa čeka još jedan turnir, završnica Dejvis kupa u Malagi, koju će obeležiti i oproštaj Rafaela Nadala.

- Biće to poslednji turnir u godini za mene, verovatno jedan od najposebnijih turnira koje ću igrati. Poslednji Rafin turnir, biću u mogućnosti da budem pored njega u njegovim poslednjim trenucima na teniskom terenu. Uz to, to je Dejvis kup, turnir koji zaista želim da osvojim jednog dana. Kada sam bio mali, sanjao sam o tome da osvojim Dejvis kup, za Španiju. Ove godine imamo zaista posebnu šansu da pobedimo. Probaću da pomognem timu da osvojimo Dejvis kup, zbog sebe, ali mislim da je najvažnije zbog Rafe, za njegov poslednji turnir. Zaista želim da se on povuče uz titulu - rekao je Alkaraz.

