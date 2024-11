ĐOKOVIĆ OTKRIO: Vraća se Marjan Vajda

Ambasador Beograd opena Marjan Vajda izazvao je veliku pažnju srpske javnosti, što je bio povod i za konferenciju za medije direktora Beograd opena Đorđa Đokovića sa predsednikom Teniskog saveza Srbije Goranom Đokovićem i bivšim trenerom Novaka Đokovića.

FOTO: EPA

Marijan Vajda biće od pomoći srpskom tenisu u budućnosti, dok bi Beograd trebalo uskoro da dobije dugoročnu licencu, a turnir će se sigurno održati naredne godine.

– Velika je stvar dolazak našeg ambasadora Marjana Vajde u Beograd. Pokazali smo vlasnicima franšize da smo ozbiljan organizator i očekujemo da do februara rešimo pitanje vlasništva dela turnira. Za sada sigurno imamo i sledeću godinu, a do februara očekujemo vest da smo za deset godina rešili pitanje organizacije ATP turnira u Beogradu. Kao Beograd open uvek smo bili naklonjeni humanitarnom radu, tako je i sada sa sadnicama, a deo zarade ćemo prebaciti Teniskom savezu Srbije za organizaciju čelindžera i fjučersa. To je naš plan, da se uspostavi serija turnira u Srbiji, koja bi pomogla razvoj mladih igrača u godinama koje dolaze i stavila Srbiju uz rame vodećih teniskih nacija sveta. Vlasništvom franšize došlo bi i do pomeranja turnira, jer možemo da biramo jedan od tri termina u već skraćenom kalendaru ATP – poručio je direktor Beograd opena Đorđe Đoković.

FOTO: Teniski savez Srbije

Nadovezao se i predsednik Teniskog saveza Srbije.

– Prvi i gorući problem, koji ćemo rešiti uz pomoć države je izgradnja Nacionalnog trening centra. To i serija turnira koju već pomažemo, pogotovo u Kuršumlijskoj Banji, biće pravi podsticaj za mlade igrače da se lakše domognu bodova za rang liste. Sa nama je sada i Marjan Vajda i očekujemo da organizujemo dobru saradnju sa Slovačkom teniskom federacijom, koja baš sa Vajdom najviše ulaže u razvoj mladih igrača od 10 do 15 godina. Doduše, Slovaci imaju i jedno sedam, osam puta veći budžet od nas, ali to nas ne sprečava da idemo dalje. Zajedničkom saradnjom očekujemo da još olakšamo našim mladim teniserkama i teniserima put ka seniorskom tenisu – poručio je predsednik TSS Goran Đoković.

Marjan Vajda nije krio oduševljenje potencijalom.

– Ovo je moja druga kuća. U Srbiji sam uvek imao prave prijatelje i tako je i sada, kada sam se vratio posle tri godine. Imamo prostora za saradnju, obe federacije imaju isti cilj, a sada sam mogao da se uverim na terenu da ne morate da brinete za budućnost tenisa. Verujem da zajedno možemo mnogo toga dobrog da uradimo za mlade koji se odluče da se bave našim sportom – poručio je Marjan Vajda.

