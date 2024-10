NOVAK ĐOKOVIĆ SE BAŠ "OTVORIO"! Srbin dao ogroman novac za jednu biljku

Teniser Novak Đoković je uz pomoć svoje porodice u selu u Sremu napravio ogromnu vilu, koja ima direktan prilaz Pavlovačkom jezeru.

FOTO: Tanjug/AP

Izrazio je veliku želju da jednu biljku posadi u ogromnim količinama, te je otkriven i razlog.

Novak Đoković na svom imanju u Sremu zasadio je 2.000 korena lavande. Teniser je stupio u kontakt s firmom koja se bavi sadnjom cveća gde je izrazio želju da na njegovom raskošnom imanju ima ovu biljku.

Ubrzo su postigli dogovor, nakon kratkih pregovora a firma se nakon nekog vremena uputila na njegovo imanje gde su po njegovom zahtevu zasadili 2.000 korena lavande.

Ekipa "Kurira" je stupila u kontakt s ljudima koji su radili na njegovom vrtu.

- Porodica Đoković je divna. Mnogo smo srećni što smo radili u njihovom dvorištu. Zasadili smo 2.000 korena lavande i sve je to uz putanju koja vodi od kapije do kuće - priznala je devojka koja je sadila cveće u dvorištu, a na pitanje zašto baš to cveće ona je odgovorila:

- Ha,ha... Pa zato što im se to cveće verovatno dopada. Ali ima toga da lavande rasteruju komarce, pa im se i to dopalo, jer ne žele smetnje tog tipa kada uživaju na svom imanju tokom leta - odgovorila je devojka koja je zaposlena u toj firmi.

Inače samo jedan koren lavande košta najmanje 300.00 dinara, što znači da je Nole za samo jednu vrste biljke iskeširao više od 6.000 evra, ako ne računamo plaćanje radnika koji su se bavili sadnjom.

