"NOVAČE, ODUSTANI!" Bivši šampion Rolan Garosa ne staje sa "pljuvanjem" Đokovića

OVAJ čovek je istakao ozbiljnu kandidaturu za glavnog mrzitelja Novaka Đokovića.

FOTO: EPA

Naime, šampion Rolan Garosa iz 1976. godine Adriano Panata koristi svaku priliku da prozove Srbina. Jedno vreme je pričao da je Rodžer Federer najbolji teniser sveta svih vremena.

A onda je na Završnom mastersu u Torinu, prošle godine bio još grublji prema Đokoviću, prozivao ga je što ide u toalet tokom meča i traži medicinski tajm-aut.

Tokom ove sezone, stalno ističe da Novak ni u snu ne može savladati Sinera, pa je sada posle finala Šangaja dočekao novih pet minuta svoje slave u razgovoru za italijanski list "Korijere delo Sport".

Panata je pohvalio prvog igrača sveta, ali nije mogao da ne udari po Srbinu.

- Igrao je dobro Đoković, ali tačno jedan sat. Posle prvog seta, nije mogao više da parira, tako da mislim da Đoković treba da razmišlja da odustane. Verujem da igrač poput njega, verovatno najbolji svih vremena ako gledamo rezultate, ne bi smeo sebi da dozvoli da tako napusti teren... Ne bih da kažem ponižen, ali je dobio dobru lekciju od Sinera - rekao je kontroverzni Italijan.

- Žao mi ga je malo, divim mu se, uvek pričaju da ga ja ne volim što nije istina. Samo sam više voleo Federera - pokušao je da odbrani svoj "objektivni" stav Adrijano Panata.

Prema rečima bivšeg italijanskog tenisera, Siner je potvrdio neverovatno godinu i ogroman napredak u poslednja tri meseca, a posebno mu se sviđa što je tokom čitave kalendarske godine - za razliku od Alkaraza - uspeo da drži jedan nivo tenisa koji je vanserijski.

- Pre su me pitali kako je Siner, kao da sam doktor ili njegov deda, a sada me pitaju da li je na istom nivou kao velika trojka - Đoković, Nadal i Federer. Ne, njih trojica su osvojili 66 grend slemova, svaki po dvadesetak, a Siner tek dva. Mislim da će i ih i Siner osvojiti mnogo još i da će biti jednog dana kao oni. Danas nije - naglasio je Italijan.

Foto: Profimedia

Podsećanja radi, Siner je slavio sa 7:6, 6:3, ali to nije previše zabolelo Novaka, koji je sa osmehom na licu prihvatio ovaj neuspeh. Iako novinari smatraju da Srbin ima neuspešnu sezonu, on uporno ponavlja svima da je zadovoljan učinjenim, s obzirom na to da je uspeo da osvoji toliko željeno zlato na Olimpijskim igrama, što je bio njegov glavcni cilj.

A Panata neka se šepuri...

