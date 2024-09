TENISKA REVOLUCIJA: Ovo se sigurno neće svideti igračima!

Od naredne sezone na mečevima pod okriljem ATP organizacije navijači će moći da se kreću na tribinama u prvih pet gemova.

Do sada su se igrači često bunili kada navijači ustaju sa svojih mesta i kreću se tokom odigravanja gemova, međutim od naredne sezone, od početka meča pa sve do petog gema, gledaoci će moći to da čine.



Pitanje je kako će igrači reagovati na ovakvu odluku ATP jer će sada više nego ranije biti suočeni sa ketanjem navijača na tribinama, što je za njih, naravno, distrakcija tokom servisa i same igre.Druga važna odluka ATP-a je uvođenje elektronskog sistema za signalizaciju auta, koje su dosad obavljale linijske sudije. Novost je da njih više neće biti na mečevima, već će svaki sporan udarac ubuduće kontolisati napredni sistem nadzora.Ovaj sistem svakako će doprineti još preciznijim odlukama spornih situacija.

