"POSAO JOŠ NIJE ZAVRŠEN": Selektor zadovoljan posle upisana dva boda za Srbiju

FOTO: M. Vukadinović

Savršen dan na poslu za Dejvis kup reprezentaciju Srbije. Posle prvog dana u plej-ofu za ostanak u Svetskoj grupi Dejvis kupa, Srbija vodi protiv Grčke sa 2:0.

Najpre je Miomir Kecmanović pobedio Grka Tanosa sa 6:3, 6:3, a potom je Novak Đoković pobedio Ksilasa sa 6:0, 6:1.

FOTO: TSS/Srđan Stevanović

Posle meča, seletor Dejvis kup reprezentacije Srbije, Viktor Troicki imao je nešto zanimljivo da kaže.

- Oba meča su bila odlična, i Miša i Nole su bili veoma profesionalni i odigrali na visokom nivou. Uživali smo u ovom danu, nadam se da ćemo posao završiti posle dublova u nedelju - rekao je Troicki.

Viktora Troickog imao je još nešto za reći o tome da li će Novak igrati i sledeće godine za reprezentaciju Srbije.

- On je sve osvojio, ali opet je došao ovde da igra. To dovoljno govori koliko mu znači, i ja mu se zahvaljujem što je tu, ali i za to šta je sve uradio za naš sport. Nadam se da će izdržati još da igra i da će nam pomoći i u sledećoj sezoni. Nadam se da sa njim možemo da ostvarimo san da osvojimo Dejvis kup. Kada smo svi zajedno i kada je energija ovako dobra, mislim da možemo da dobijemo bilo koga. Ali hajde da prv završimo posao u Beogradu, nije sve gotovo. Ekipa je sjajna - rekao je Troicki.

