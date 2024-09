ŠAMAR KAKAV TENIS NE PAMTI! "Drogiran" osvojio grend slem, pa se još pravi lud (VIDEO)

SPORT polako prestaje da bude sport. Sve se pretvorilo u borbu za trijumf, trofeje, a mnogi se vode i onom krilaticom "cilj ne bira sredstva", ali bukvalno.

FOTO: Tanjug/AP

Nekada se o dopingu govorilo kao o skandalu, osramoćenim sportistima nije padalo na pamet da se oglase, praktično su završavali karijere. Jedini je veliki Dijego Armando Maradona imao pravo da priča o tome. A sada, najbolji teniser sveta i osvajač Ju-Es opena Janik Siner šamara sve u "belom sportu" iako je uhvaćen da se dopingovao.

Naime, pre samo dve i po nedelje teniski svet je potresla informacija da je upravo Janik Siner bio pozitivan na doping testu. U aprilu je on saznao da je "uhvaćen", potom se branio daleko od očiju javnosti, jer je čitava stvar nekim čudom bila zataškana i niko osim najužih Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu o tome nisu ništa znali, a onda je za to saznao čitav svet - i to kada je oslobođen optužbi.

FOTO: Tanjug/AP

Siner je komotno nastavio da se bavi tenisom i pored dva pozitivna rezultata na doping testiranjima, a u utorak, 20. avgusta 2024, oslobođen je optužbi jer je odbrana uspela da nadležne ubedi da je za sve kriv fizioterapeut. On je, navodno, nepažnjom, koristio za svoje potrebe kremu koja sadrži zabranjeni steroid, a onda tako umazanim prstima masirao Sinera koji je, navodno, baš tada "imao više otvorenih rana na telu". I "tako je nedozvoljena supstanca ušla u organizam italijanskog tenisera".

Iako je mnoge zapanjila tajno obavljena istraga, odsustvo suspenzije koja maltene sve ostale "u dopingu uhvaćene" (makar i nehotičnom) odmah čeka - Italijan je izdržao tu buru koju je sam sa svojim timom izazvao i... nastavio da hara belim sportom posle kraćeg odsustva.

I ne samo to, već opušteno priča o dopingu. Italijan je posle pobede upitan o tome šta ova titula znači za kritičare koji mu osporavaju rezultate zbog pozitivnog doping testa izazvanog kontaminacijom bio više nego gord.

FOTO: Tanjug/AP

- Ne znam. To morate da pitate njih. Pitajte ostale igrače. Ja to stvarno ne znam - rekao je Siner i nastavio:

- Ono što mogu da kažem je da je generalno reakcija ostalih igrača bila poprilično pozitivna, čak i kada se sve otkrilo. Naravno, bilo je i drugačijih razmišljanja, ali tako je to u svemu, ne samo u tenisu, već i u ostalim sportovima i drugim poslovima".

Prvi teniser sveta ističe da je on uradio sve što je do njega i da će ljudi pričati to što pričaju bez obzira na sve.

- Ne mogu u principu ništa da uradim povodom toga. Zbog toga imate ljude vama bliske, a to su ljudi koji znaju šta se stvarno dešavalo i kroz šta smo moj tim i ja prošli, jer se nije tu radilo samo o meni, već o celoj toj situaciji - kazao je Siner i podvukao:

- I da, to je to. Ja mogu da pričam samo iz mog ugla i ugla mog tima. Svi smo veoma ponosni na ovaj uspeh.

