"ČOPOR SE OSILI KADA NEMA OTPORA!" Vučić o jezivom nasilju blokadera u Nišu - Tamo je neko pripremao zločin!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je večeras gost specijalnog izdanja Nacionalnog dnevnika na TV Pink, gde je između ostalog govorio i nasilju blokadera.

Foto: Printskrin Pink

Ističe da se čopor osili kad nema otpora.

- Kad pustite čopor koji pomisli da može da radi šta hoće... Onda su organizovali Obrenovac, Kraljevo, Bogatić, poseban pik imaju na žene. Jure žene posebno.

- To što se dogodilo u Nišu ući će u istoriju političkog beščašća. To se nije dogodilo slučajno, to nije incident. Ovde se dogodilo da je neko pripremao zločin. Taj zločin je mnogo veći od reči koju sam upotrebio. Tu nije bilo mrtvih. Taj zločin je u unižavanju ljudi.

Kaže da je zločin u Nišu bio prevashodno u zabrani slobode kretanja, okupljanja.

- To su vitalne i ključne građanske i ustavne slobode - rekao je on.

- Do toga da ste ponižavali starije ljude, samo zato što drugačije misle. Na sve to ih je pozvala dekanka i politički lideri iz Niša. Pozivali su na nasilje danima - ističe Vučić.

Pita - ima li jezivije scene od one iz Niša kada mladić pogađa jajetom ženu u glavu.

- U tome su oni napravili nešto što su želeli da postane potpuno normalno, ali bunt u narodu je rastao. Ja sam to video. To je počelo da kipi još pre dva meseca. Prolazilo je vreme, ali su se ljudi sve manje plašili. Ljudi se danas plaše mnogo manje nego pre dva meseca. Ljudi neće više da idu na prebijanje, a da se ne brane - naveo je predsednik Srbije.

- Niko više njihovo nasilje neće da trpi nigde. Sad znaju da su u manjini, da se slobodarska Srbija podigla, da neće zuluma više da trpi i da ljudi hoće da sačuvaju državu - dodaje on.

Upitao je - kako će dekanka Filozofskog fakulteta da prođe bez krivično-pravde odgovornosti.