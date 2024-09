VILANDER ŠOKIRAO SVET: "Nije čudno kada Đoković gubi!"

Najbolji srpski teniser Novak Đoković ove godine je trijumfovao samo na Olimpijskim igrama, a teniski komentator Mats Vilander dao je vrlo interesantnu izjavu koja se tiče Đokovića.

Vilander je prokomentarisao da je Đoković imao jasan cilj ove godine, i da je njega usepo da ostvari.

- To je samo podsetilo njega i sve da je on samo ljudsko biće. Imao je samo jedan cilj ove godine, a to je da osvoji zlatno na Olimpijskim igrama. Imao je operaciju na kolenu u najgorem mogućem momentu i ipak je uspeo da uzme zlato pored svega. Poraz na US openu samo pokazuje da je spreman da dočeka kraj sezone i da ćemo ga gledati na Australijan openu - analizirao je situaciju Mats Vilander.

Dodao je i da ne treba da bude čudno to što Đoković sa 37 godina gubi mečeve.

- Situacija je sada takva kakva jeste za njega. Naravno da bi on želeo da osvaja sve Grend slemove, ali to znači da mora više i da odmara, trenira i radi na nekim stvarima, tako da se oseća kao dvadesetsedmogodišnjak u Australiji. Treba već jednom da prestanemo da budemo iznenađeni kada on gubi i da budemo iznenađeni kada i dalje osvaja turnire sa 37 godina - zaključio je Vilander.

Podsetimo, Đoković je eliminisan u trećem kolu Ju-Es opena od Alekseja Popirina, a za titulu u Njujorku boriće se Tejlor Fric i Janik Siner.

