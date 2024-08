MOĆNE REČI NOVAKA ĐOKOVIĆA: Otkrio tajnu uspeha pa dobio veliki aplauz u NJujorku

Novak Đoković uspešno je počeo odbranu titule na Ju-Es openu, pošto je u prvom kolu pobedio Moldavca Radua Albota sa 6:2, 6:2, 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Navikao je na to toliko da više ni sam ne može da upamti šta je sve oborio. Odmah nakon meča Novak Đoković je bio oduševljen pobedom.

Bila je to rekordna 78. pobeda Srbina na Ju-Es openu.

- Nisam znao taj podatak, ovo je najveći i najglasniji stadion u našem sportu. Noćne sesije su sjajne, neverovatna energija, hvala svima koji su došli. Drago mi je zbog još jednog zanimljivog dostignuća - rekao je Đoković.

Na pitanje kako uspeva u tim godinama da se kreće toliko dobro po terenu, Novak je na svoj prepoznatljiv način odgovorio.

- Ne može to da se objasni jednom rečenicom. Nije to nikakva tajna, to je način života, kako prilazim tenisu. Učio sam od sjajnih ljudi, o prevenciji, istezanju, pripremi, kako da vodim računa o sebi i sada mi se to vraća. Telo je jedan deo, mentalni aspekt je drugo. I dalje volim da igram, kritičan sam, ali i dalje dajem 100 posto kada izađem na teren - rekao je Đoković.

Njegove reči izazvale su aplauze i ovacije kod publike na tribinama.

