"NEĆE STATI! OVO ŠTO ĐOKOVIĆ RADI JE NEVEROVATNO": Bivši šampion Rolan Garosa oduševljen Novakom

Šampion Rolan Garosa iz 1989. godine, Majkl Čeng, oduševljen je igrama Novaka Đokovića u poslednje vreme.

FOTO: Tanjug/AP

Štaviše, Novak Đoković je i dalje na drugom mestu i još uvek ima šanse da se vrati na prvo mesto. Đoković se sada nalazi u Njujorku na pripremama za Ju-Es open gde će imati za cilj da osvoji svoju petu titulu, ukupno 25. grend slem.

Majkl Čeng je sa posebnom pažnjom pratio Novakove mečeve na Olimpijskim igrama u Parizu gde je Đoković osvojio zlatnu medalju.

- Ono što Novak radi je apsolutno van pameti. U ovih nekoliko poslednjih meseci, igrao je na Rolan Garosu, povrediti se tamo, imao operaciju, oporaviti se i igrati finale Vimbldona, za malo pobedio. Zatim se vratio na isti teren na Olimpiskim igrama i osvojio zlato. Malo je reći da me ostao bez teksta. I to radi sa 37 godina, to je fenomenalno - kaže Čeng, za potkast "Show’s The Sit-Down".

Majkl Čang govorio je i o budućnosti Novaka Đokovića, ali hvali i Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Mnogi su raspravljali koliko dugo će Novak Đoković igra s obzirom na sve što je postigao u tenisu.

- Nisam siguran da će Novak još stati, zapravo. U stvari, mislim da on nikada neće stati. Ono što je uradio je apsolutno neverovatno - rekao je Čeng.

BONUS VIDEO VESELI SE SRPSKI RODE: Novak Đoković je ovako proslavio zlato na Olimpijskim igrama

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.