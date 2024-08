"OVO JAKO SMRDI": Ekspert za doping traži da Janika Sinera izbace iz tenisa

Nema kraja kontroverzama u slučaju Janika Sinera. Italijan je dva puta bio pozitivan na doping testu i zbog toga nije kažnjen, što je izazvalo opšti haos u svetu tenisa.

Sada se oglasio i nemački doktor Fric Sergel, stručnjak za doping, koji je u intervjuu za tamošnji "Sport1" dao svoje mišljenje o ovom slučaju.

- Meni ovo jako smrdi. Izgovor o tome da je zabranjena supstanca apsorbovana preko kože se sve više koristi u poslednje vreme. Ovo je još jedan takav slučaj i mora da interveniše Svetska antidoping agencija (WADA) - rekao je.

- WADA mora da interveniše, pošto je ITF član ove organizacije, i to tek od 2003. godine, što sve govori. Po mom mišljenju, sve ovo oko Sinera i dalje nije završeno. Klostebol je klostebol i sam po sebi vodi do zabrane od dve do četiri godine. Nema druge opcije. Siner je mogao da ide sa time na Sud za sportsku arbitražu, a ne na sud koji je usko povezan sa tenisom - objasnio je Sergel i dodao da samo pomenuta Svetska antidoping agencija može da ga suspenduje:

- Ranije je trebalo da bude suspendovan, a već se dešavalo u tenisu da jednog ili dvojicu tenisera poštede. Nikada nisu tretirali sve podjednako.

Prema njegovim rečima, sada mora da se podvuče linija i da se donese odluka zbog pozitivnog testa na doping jer je svako odgovoran za svoje telo. Ipak, postoji bojazan kod mnogih da se kola neće slomiti na najboljem teniseru sveta, a upravo takva konstatacija zasmetala je Sergelu.

- Zašto ne bi? Ne vidim razlog da se to ne uradi sa najboljim na svetu. Posebno sa najboljim na svetu. Setite se primera Bena Džonsona koji je ostao bez zlata na Olimpijskim igrama zbog dopinga. I tamo su pravili primer. Nema veze da li je prvi ili 15, zašto bi Siner bio povlašćen - upitao je doktor koji je rekao da mu je "presmešno" objašnjenje o spreju koji je sadržao spornu supstancu i koji se dugo koristi u Italiji.

- Čak i da ga je masirao svakog dana, mislim da bi bilo vrlo teško da klostebol uđe u telo u takvoj količini da bude detektovan na samom doping testu - objasnio je ekspert za doping priču o milionitom delu grama.

I kada bi "progutao tu priču", ističe da njemu najviše smeta što su u tenisu i Sjedinjenim Američkim Državama druga pravila koja, kako sam kaže, nemaju veze sa sportom jer o svemu odlučuju arbitražni sudovi. Tada na scenu stupaju advokati koji mogu da sve predstave na način koji odgovara njihovom klijentu.

- Ako je neko pozitivan na klostebol, automatski je suspendovan. Treba da ide u državnu antidoping agenciju, WADA, pa Sud za sportsku arbitražu. Kako to nije bilo sa Sinerom? Nikada nismo videli ovakav primer. Njegov slučaj je bio van pravila WADA, ja to stvarno ne razumem - još jednom je ponovio ekspert za doping koji je evidentno nezadovoljan što se u sportu ponovo pojavljuju nečistoće i to se toleriše nauštrb drugih ciljeva.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, Italijan je bio pozitivan na "klostebol". Reč je o derivatu anaboličkog androgenog steroida, koji u suštini deluje kao testosteron.

Inače se koristi se kao anabolički androgeni agens ili se primenjuje lokalno u oftalmološkim i dermatološkim tretmanima. U nekim zemljama, kao što je Italija, dostupan je bez recepta kao krema ili sprej za lečenje rana na koži kao što su ogrebotine, fisure i opekotine - što se zapravo navodi u Sinerovoj odbrani.

Međutim, klostebol je popularan steorid kod bodibildera i sportista jer povećava mišićnu masu, povećava snagu i izdržljivost.

Kao jedna od nuspojava konzumiranja ove suspstance navodi se mučnina, a mnogi navijači na društvenim mrežama prisetili su se momenta kada je Siner povraćao na terenu...

Zbog njegovih anaboličkih svojstava Međunarodni olimpijski komitet i Svetska antidoping agencija uključili su klostebol na listu zabranjenih supstanci u sportu.

