LEGENDA VERUJE U ĐOKOVIĆA: To može da bude opasno za rivale, ima snage za još velikih titula

NOVAK Đoković je došao do zlatne medalje ne Olimpijskim igrama u Parizu. To je jedino što mu je nedostajalo. Ipak, legendarni britanski teniser Tim Henman veruje da Srbin i dalje može da osvaja najveće trofeje u "belom sportu".

Nekada četvrti igrač sveta veruje da će Nole biti još opasniji, pošto više nema opterećenje kako mu neki pehar nedostaje.

- Po tome kako on radi, ne mislim da će on reći sebi, uzeo sam zlato i to je to. I dalje ima ogromnu strast prema igri. Voli to što radi i sve to može da krene u drugom pravcu. Osvajanje zlata na Igrama može da ga oslobodi. Mi možemo da pomislimo da je štiklirao sva moguća polja na listi ciljeva i da sad igra samo za nagrade. On može da izađe na teren bez pritiska i pokuša da osvoji još jedan Ju-Es Open. To može da bude opasno za sve ostale jer će igrati slobodno i dok je još zdrav i spreman ima u sebi snage za bar još nekoliko titula - rekao je Henman za "Tennis365".

Britanac smatra da je pobeda nad Karlosom Alkarazom u finalu olimpijskog turnira jedno od najvećih Đokovićevih dostignuća u karijeri.

- Videti to šta je Novak uradio u Parizu, to je neverovatno. Posebno to šta je uradio u tom finalu sa Alkarazom. Bilo je to jedno od njegovih najboljih izdanja u karijeri. Pritisak je nešto što namećete sami sebi, a Novak je mnogo pričao o tome koliko mu to zlato znači, a čak i po njegovim zadivljujućim standardima, sa 37 godina to mu je bila poslednja šansa. Pobediti Alkaraza, koji je osvojio Rolan Garos i Vimbldon bilo je nešto apsolutno fenomenalno - zaključio je Henman.

Podsetimo, Ju-Es open je naredni turnir na kom će igrati Novak. Grend slem na kom brani titulu na programu je od 26. avgusta do 8. septembra.

