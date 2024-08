ŠTA ĆE ĐOKOVIĆ REĆI? Rodžer Federer otkrio koji meč mu je omiljen u karijeri

Švajcarski teniser Rodžer Federer imao je fantastičnu karijeru. Odigrao je mnoštvo velikih i važnih mečeva, ali je sada izdvojio jedan koji će zauvek pamtiti.

FOTO: AP

Federer je za avgustvosko izdanje magazina "Vog" govorio o mnogim temama, a meč koji je apostrofirao kao najdraži bio je protiv Pita Samprasa na Vimbldonu 2001. godine.

- Da, juli 2001. Mora da je to meč sa Vimbldonom. Meč sa Samprasom... Ne znam datum, nije mi trenutno u glavi, ali taj meč sa Samprasom mi je omiljeni meč svih vremena - kaže Rodžer.

Švajcarac je tada sa 19 godina u osmini finala, kao peti nosilac, pobedio Samprasa sa 7:6 (7), 5:7, 6:4, 6:7 (2), 7:5.

- Taj meč je imao sve. On je bio tada moj heroj, bio mi je to prvi meč sa Samprasom, ujedno i poslednji. Bio je to prvi put da igram na Central kortu na Vimbldonu, a igrao se u pet setova. Mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu, bila je to bajkovita stvar. I ne znam da li je to bio prvi put ili drugi u karijeri da sam plakao posle pobede. Mislim da sam plakao i kada smo pobedili Amerikance sa 3:1 u Dejvis kupu u Bazelu, mom rodnom gradu. Pomogao sam ekipi da osvijimo tri poena, ali se ne sećam da li je to bilo pre ili posle. Kada sam pao na kolena posle forhend riterna, osetio sam kako je pao sav pritisak sa ramena, i tada sam počeo da plačem. U stilu, 'ovo je nadrealno, ta se dešava?' Da, Vimbldon i Sampras. Tada sam shvatio da se naporan rad isplati. Na dobrom si putu. To je velika pobeda. Osećao sam a je to savršen meč - zaključio je Federer.

Možda i ne čudi što u konačnom izboru Švajcarca nije neki od mečeva s Novakom Đokovićem.

Em Nole vodi sa pobedama (27:23), em je Federer jedan jedini put dobio Srbina u grend slem finalu 2007. na Ju-Es openu (7:6(4) 7:6(2) 6:4). A tada je Novak Đoković imao samo 20 godina, tri meseca i 18 dana.

