"NIJE ĐOKOVIĆ VEŠ MAŠINA"! Novakov teniski otac se oglasio pred Olimpijske igre i poslao moćnu poruku

LEGENDARNI Nikola Pilić, nekadašnji trener Novaka Đokovića, kaže da srpski teniser nije pogrešio, jer je odlučio da tokom Olimpijskih igara ne bude smešten u Olimpijskom selu.

- U Olimpijskom selu nije jednostavno. Uvek je gužva, vika, galama... Znam kako je, bio sam. Komplikovano je. Američkim drim-tim iz 1992. godine nije bio u Olimpijskom selu, jer su želeli privatnost. Možda će neko da kaže "svi mogu tamo, a ti ne možeš". Ali ako on hoće da se fokusira i da mu niko ne smeta, onda je doneo pravu odluku. Novak želi da se koncentriše, da mu ništa ne odvlači pažnju od tenisa, da mu drugi ne smetaju - kazao je za Informer Nikola Pilić.

Đoković ima specifičan način ishrane, od toga ne odustaje bez obzira na takmičenje..

- Nole je specifičan slučaj s obzirom na jelovnik. Ja sam bio u Suelu 1988. godine, uvek sam bio gladan, nisam mogao da jedem sve, za razliku od Barselone ili Atine, tamo je bilo svega, riba, meso, vože, povrće.... Nole je poseban zbog ishrane, želi da ima sve što njemu odgovara, da bude fit, da ne pokvari stomak. Ali, verujem da će Francuzi organizovati sjajno takmičenje i da će sportisti imati na raspolaganju odličnu hranu italijansku, francusku, nemačku...

Novak je na minulim Olimpijskim igrama u Tokiju pre tri godine, naučio lekciju. Tada je bio smešten sa ostalim sportistima u Olimpijskom selu što mu je oduzelo mnogo vremena i energije. Nole je u Tokiju bio glavna zvezda, svi su hteli selfi, da ćaskaju, da se druže, saletali su ga bukvalno svi sportisti. Nije imao mira čak ni u restoranu tokom ručka.

Đokoviću samo zlatna medalja nedostaje u kolekciji trofeja.

- Nije to napraviš tri koraka i osvojiš zlatnu medalju. Imao je peh u Pekingu kada je izgubio dobijen meč protiv Nadala. Nema sad 27, nego 37 godina. Ima nekoliko ljudi koji su favoriti kao on. Daj Bože da bude zdrav, da odigra dobar turnir pa ćemo videti dokle će doći. Novak nas je razmazio, ne može da bude uvek kao veš mašina, da ja uključite na 60 stepeni, pa on dobija sigurno kad izađe na teren. Mora da bude u šestoj brzini, ako želi neku medalju - zaključio je Nikola Pilić.

