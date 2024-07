ZBOG OVOGA JE NOVAK ĐOKOVIĆ IZGUBIO VIMBLDON! Legendarni Srbin otkrio gde je teniski GOAT napravio grešku

NOVAK Đoković je izgubio ubedljivo kao nikad pre u finalu Vimbldona od Karlosa Alkaraza. Tri seta su bila dovoljna Špancu, a u dva Srbin kao da nije postojao.

A legendarni teniski stručnjak Radmilo Armenulić iskreno je govorio o nastupu Đokovića na Vimbldonu i otkrio gde GOAT greši.

- Prva dva seta prošla su bez borbe. Alkaraz je bio toliko nadmoćan, da Novak nije mogao da dođe do izražaja, a kamoli preokreta. Sve to je delovalo prilično razočaravajuće. Đoković je počeo da igra tek u trećem setu, ali to je bilo nedovoljno. Važne poene i tada je dobijao Alkaraz. Prilaz lopti nije bio dobar. Nedostajo mu je jedan korak i napred, i nazad. Slabo je trčao, videlo se to, a sve je to posledica operacije i oporavka od nje - objasnio je Armenulić za Kurir.

Otkrio je šta posebno nedostaje Novaku.

- Njemu je neophodan trener! Vimbldon je to samo potvrdio. Novak je vrhunski igrač, nema boljeg, ali trener je taj koji primećuje detalje i koji daje savete. Pokazalo se sada da razlaz sa Goranom Ivaniševićem nije bio dobra odluka. Ne znam koji je bio razlog... Da li su se posvađali? Ili nešto drugo. Pokušao je Novak potom sa Nenadom Zimonjićem, ali on nije rešenje - istakao je Armenulić.

Nastavio je u istom ritmu.

- Ponovo mu predlažem Ivana Lendla! Zašto? Prvo, Lendl je kao igrač bio prvi na svetu duže vreme, u kontinuitetu, kao i Nole. Drugo, ozbiljan je čovek koji posvećuje veliku pažnju treninzima. Treće, Lendl je kao igrač u poznim godinama radio na sebi, sećamo se kako je popravio servis. Zbog svega navedenog, smatram da bi Lendl bio idealan za Novaka. Neka ozbiljno razmisli o tome, neka pozove Ivana, to je moj savet. To treba da uradi što pre, sa porazima se gubi samopouzdanje, a to nije dobro, posebno pred turnira koji dolaze.

