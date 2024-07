KO JE OVO OČEKIVAO?! Mats Vilander se oglasio o meču Đoković - Alkaraz

SVE je spremno za finalni okršaj na Vimbldonu između Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza. Završni duel u Londonu počinje od 15 časova u nedelju, a o reprizi prošlogodišnjeg finala govorio je Mats Vilander.

Eurosport/Warner Bros.Discovery

Legendarni teniser je dao svoju analizu za "Eurosport", a prednost je dao Novaku Đokoviću.

- Moja predikcija je teška, ali videli smo da su obojica odigrali po šest mečeva i mislim da ako Novak pobedi u ovom finalu, to neće biti iznenađenje. Za mene je on i dalje najbolji igrač na travi, pogotovo u ovoj eri u kojoj nema Rodžera Federera. Samo nekoliko tenisera zna kako da igra dobar tenis na travi, a on je daleko najbolji. Rekao bih da su šanse 51-49 za Novaka, ali neću se iznenaditi ako bude isti rezultat kao prošle godine, samo ako ovoga puta Đoković bude taj koji će slaviti.

Podsetimo, prošle godine na ovom mestu je Karlos Alkaraz slavio sa 3:2 u setovima.

