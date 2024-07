"ĐOKOVIĆ? DA LI JE PROBLEM ŠTO JE SRBIN?": Legendarni Amerikanac podigao glas zbog Noleta

SRPSKI teniser Novak Đoković stigao je do četvrtfinala Vimbldona, tamo ga čeka Aleks de Minor, a meč protiv Holgera Runea obeležio je "rat" Noleta i publike, kao i polemika koja se potom povela u javnosti.

Novak Đoković nije bio zadovoljan ponašanjem navijača, zbog toga je imao šta da im kaže. On ih je pozdravio na kraju meča na poseban način.

- Pa svim navijačima koji imaju poštovanje hvala što su ostali, njima čestitam iz dubine duše. A svima onima koji su odabrali da ne pokažu poštovanje, želim lakuuuuu noć. Doooooooobro veče, doooooooobro veče. Vrlo dobro veče!

Na konstataciju spikera sa terena da nisu zviždali nego podržali Runea, rekao je:

- Ne, ne, ja to ne prihvatam. Znam da su podržavali Runea, ali to je isto kao "buuu". Dobro je, dobro je, fokusiram se na ljude koji dolaze ovde, koji vole tenis i cene igrače, napore. Igrao sam u mnogo težim okolnostima, ne možete da me dodirnete - rekao je Đoković.

Sada je u njegovu odbranu stao i Džon Mekinro, legendarni teniser, koji je prvo ućutkao novinarku Bi-Bi-Sija, koja je vodila program. Ona ga je upitala, šta bi rekao Đokoviću u ovoj situaciji?

- Rekao bih svaka čast. On se bori s ovim celu karijeru, da, on se hrani negativnom energijom, ja sam to radio, ali sam mrzeo. Ljudi viču protiv vas, nadaju se da će izgubiti samo jer ste najbolji, oni navijaju samo jer ste dobri, navijaju samo zbog toga, zato je išao protiv njih. On je kao Dart Vejder, tu su svetske klase Rafa Nadal i Rodžer Federer, ko može da se bori s njima? Niko, a Đoković je došao i prekinuo je žurku - kaže Mekinro.

Potom, on se osvrnuo i na operaciju.

- Evo ga čovek koji je imao operaciju pre mesec dana, on je imao 10-20 odsto šansi da igra ovo, on je pomislio da može da igra i da može da pomogne ovom turniru, zašto ne dobijem malo ljubavi kad igram protiv 15. na svetu i protiv čoveka koji nije uradio ništa u poređenju sa mnom. Bilo je tu Danaca, razumem to, želimo da vidimo dobar meč. Ali treba da poštujete veličinu kad je vidite. Lako je biti "suvozač" sada, da pustite sve, oni su to radili. Ali on se bori sa ovim 15 godina, poštujem petlju da kaže to tamo. Sada će imati još više ljudi, on ne zaslužuje, on nam je potreban, rekao je Mekinro i dodao:

- I zašto se to događa? Šta je uradio tako loše? Recite bilo šta. Šta je problem, da li to što on toliko želi da pobedi? Problem je to što se takmiči kao i svi drugi ili isto kao bilo ko ko je ikad stao na teniski teren? Prosto, ne shvatam zašto. Da li je u pitanju njegov izgled ili to odakle je? Upitao je Mekinro.

Njegova sagovornica, Kler Balding iz Bi-Bi-Sija stala je na stranu navjiača.

- Ne mislim da je bilo šta od toga u pitanju. U suštini mislim a posebno ovde, da ljudi navijaju za autsajdera i da su uvek to radili. Mislim da oni vole kada gledaju mečeve u kojima se vodi borba. Da dobro zaigra tip koji na papiru nema šansu. I mislim da se to dogodilo. Rune nije igrao zaista dobro, ali oni su to uradili da ga ohrabre. Džone, rekla je voditeljka.

