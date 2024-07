"HISTERIČNI SRBI, PARANOIČNI ĐOKOVIĆ": Ovako najveći engleski tabloid piše o onome što se dešava sa Novakom na Vimbldonu

ENGLESKI mediji pomno se bave aferom "provokacija Novaka Đokovića" tokom meča sa Holgerom Runeom, na svaki način pokušavaju da opravdaju nepristojne ljude kojima je Nole na kraju meča očitao lekciju.

FOTO: Tanjug/AP

Tako je "Dejli mejl" u tekstu pod naslovom "Razmišljanje Novaka Đokovića se promenilo kada je odbio da se vakciniše i "zviždanje" na Vimbldonu je poslednji znak da je odustao od toga da bude voljen u tenisu", autora Metjua Lamberta.

U svojoj kolumni Lambert poredi izlazak Su Barker na oproštaju Endija Marija i povike "Suuuu" i događaje iz meča Đoković - Rune, smatrajući da je Srbin pogrešno protumačio "Ruuune" i čuo "buuuu".

Podsetio je autor teksta na reči Novaka Đokovića nakon meča.

- "Ne možete mi ništa. Igrao sam u mnogo gorim atmosferama od ove, rekao je Nole, a Lambert je istakao da je tim činom engleske navijače poredio sa okorelim navijačima Galatasaraja.

FOTO: Tanjug/AP

- Činilo se da je to više od obične paranoje, ali kao što Jozef Heler kaže u knjizi "Kvaka 22", 'to što si paranoičan ne znači da ne pokušavaju da te uhvate'. Mnogi teniski navijači pokušavaju da dopru do Đokovića godinama, njegov tretman je daleko od onog kakav zaslužuje po dostignućima. Van terena Đoković je poštovan i autentičan. Interesuju ga stvari koje su vezane za sport, ali i van njega, čime prevazilazi mnoge kolege.

- Pred prošlogodišnji turnir razgovarao je sa čelnicima Ol Ingland kluba kako bi saznao detalje o proširenju terena za golf, a ove nedelje govorio je strastveno o budućnosti tenisa, navodi se u tekstu.

Autor dodaje da Đoković ima svojih mana, a vakcinaciju navodi kao jednu.

- Saga oko vakcinacije je najniža tačka u njegovoj karijeri, ali, kada propustite sve to kroz sito, njegov glavni prestup je što je bio bolji od svima omiljenih Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Gipki Srbin je to dokazao tako što ih je obojicu pobeđivao. Najbolji primer jeste finale Ju-Es opena 2015. godine kada se sastao sa Federerom, a svaku njegovu grešku publika je uzvicima proslavljala kao tačdaun na američkom fudbalu. Posle finala Vimbldona 2019. godine, takođe protiv "svetog" Rodžera, Đoković je rekao: "Kada publika uzvikuje "Rodžer", ja čujem "Novak". Zvuči ludo, ali je tako.

FOTO: Tanjug/AP

Novinar Dejli mejla smatra da je u Đokoviću krenula promena negde oko pandemije korona virusa.

- Najturbulentniji period njegove karijere je kada je odbio da se vakciniše. Ta saga je Đokovićevim kritičarima dala "legitiman" razlog da ga mrze i radikalizovala je onlajn sekciju posvećenih teoretičara zavere. Deluje da je nakon pandemije Đoković odustao od pokušaja da bude voljen u širim teniskim krugovima i prihvatio svoju uglavnom nezasluženu ulogu zlikovca.

- Ponovo je 2022. godine izviždan u Londonu u polufinalu protiv Kameruna Norija kada je publici slao poljupce, prošle godine signalizirao je navijačima koji su mu zviždali da ih ne čuje i "brisao suze" tokom megdana sa Sinerom koji je na kraju dobio. Antagonizam je postalo ulje koje pokreće njegovu vodenicu i benzin koji pali njegovu vatru.

FOTO: Tanjug/AP

Pomenuo je autor i "histerične novinare u Srbiji", citirajući jednu kolumnu "iz srpskih medija".

- Tamo (Srbi) pišu: "Iako je cela situacija nepodnošljivo užasna, bar jedna stvar je pozitivna. Đoković je gladan trofeja i Englezi koji ga mrze ga hrane. Poznata srpska tvrdoglavost će doneti rezultate i Novak će učiniti sve što može da ućutka mrzitelje ponovo. Englezi, hvala što Đokovića motivišete svojim idiotskim ponašanjem".

Na kraju je citirao finalistu Vimbldona 2003. godine Marka Filipusisa koji je u ponedeljak sumirao situaciju.

- Ne, vi ne želite da razbesnite Novaka. Jer, on želi da čuje zvižduke. To ga hrani, tera da igra bolje. Kada bih ja igrao protiv njega, obasipao bih ga komplimentima do kraja meča, navodi se u tekstu Dejli mejla.

