"MA, KOJI MOJ ŠAMPIONSKI MENTALITET..." Novak Đoković posle drame na Vimbldonu bez dlake na jeziku

Novak Đoković je prošao u treće kolo Vimbldona, a način na koji je to uradio, nije ga baš oduševio, iako mu je, svakako, laknulo zbog nove pobede manje od mesec dana posle operacije kolena.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, Novak Đoković i Džejkob Fernli su priredili pravi mali spektakl na Centralnom terenu, a Srbin je prošao dalje posle vrlo zanimljivih setova.

Ovako je sumirao utiske dok je još bio na igralištu:

- Prvo, velike čestitke Džejkobu na sjajnom meču, velikoj borbi, odigrao je odlično. Zaslužio je onaj set koji je uzeo. Znate, ja sam ga prvi put danas video... To je uvek nezgodno. A on je pritom igrao pred svojom publikom, na podlozi na kojoj su Britanci "odrasli". Bilo je i vetrovito, a na to je on sjajno servirao. Naterao me je da se mnogo potrudim... Mogao sam možda da ovo okončanam u tri seta, a moglo je ovo da ode i u pet setova, možda bi to bilo i realnije. Ali, veoma sam srećan što nije! - osmehnuo se Nole.

Na pitanje kako objašnjava svoj "šampionski karakter" rešio je da se "ne složi" sa pitanjem.

- Ne znam da li sam danas imao šampionski mentalitet, nisam baš imao toliko samopouzdanja, nije bilo lako u mojoj koži u 3. setu. Nekad budu teški dani, dosta to zavisi od rivala, a moj današnji je igrao na baš visokom nivou. Naterao me da se naradim i nadam se da ću biti bolji u narednoj rundi.

Na kraju i koja reč o tome kako se fizički osećao tokom nastupa u drugom kolu Vimbldona.

- Dobro sam se osećao. Bilo je sve u redu. Nema nikakvih izgovora što nisam igrao najbolje danas. Sve čestitke Džejkobu, pre svega. Ja sam morao da igram bolje u 3. setu, kada sam imao brejk prednosti. Ali, sa ovim promenljivim vetrom nije se lako nositi. Napravio sam duplu grešku na 15:30 i stvari se brzo promene u korist protivnika. Fizički sam se dobro odigrao. Da li mogu da igram bolje? I te kako. Da se krećem bolje? Svakako. Nadam se da ću, kako turnir bude odmicao, da ću svakog dana i na svakom meču igrati bolje. Pa ćemo videti šta će se desiti - zaključio je Nole.

A dok je on davao ovu izjavu, postalo je poznato i s kime će igrati u narednoj rundi (i to nakon što se desilo iznenađenje, posle pravog maratona).

Ako vas Novak Đoković zanima, ali i ne samo on, već i sve ostalo iz tenisa, pratite sportske stranice portala "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.