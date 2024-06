"ĐOKOVIĆ ĆE SE VRATITI DA SE OSVETI!" Britanac ne otpisuje Novaka: Najeveći je sportista kog sam ikad video

NOVAK Đoković čini sve kako bi se oporavio za Vimbldon. Jedan od onih koji smatra da Srbina još uvek ne treba otpisivati je nekada četvrti teniser sveta, Greg Rusedski.

FOTO: Tanjug/AP

On je podkastu na "Tennis Chanell" naglasio da nikada nije video sportistu kao što je osvajač 98 titula.

- Razgovarao sam sa Novakovim agentom i rečeno mi je da on želi da igra duže, da bude Tom Brejdi tenisa. I ta povreda meniskusa nije ozbiljna, bio je to čist maler. Na Rolan Garosu je počeo da igra dobro, tako da ne bih otpisivao Novaka. Ako želi da igra još dve, tri, četiri godine, koliko god, ne otpisujte ga. Ovo nije ozbiljna povreda i on je najdisciplinovaniji sportista kog sam video. Verovatno je i najveći sportista kog sam ikad video, toliko je dobar kao igrač - rekao je Rusedski.

Đoković ove godine još uvek nije osvojio nijednu titulu, ali to ne brine nekadašnjeg britanskog tenisera.

- Da, ova godina možda nije bila velika za njega, ali ne zaboravimo, prošle je osvojio tri od četiri grend slema i bio u finalu Vimbldona. To je verovatno jedno od onih finala gde je trebalo da dobije meč, ali nije išlo na njegovu stranu. I sada ga svi otpisuju zbog toga što nije igrao dobro pet meseci i povredio se. Ja ga uopšte ne otpisujem, on će se vratiti sa željom da se osveti. Ako je ta njegova glad prisutna i uživa na putovanjima, sa porodicom malo više uz sebe, onda se pripazite - zaključio je Rusedski.

Podsetimo, Vimbldon se igra od 1. do 14. jula, a Novak bi u ponedeljak trebalo da stigne u London.

BONUS VIDEO: "ĐOKOVIĆ MOŽE DA IGRA JOŠ 2-3 GODINE": Goran Ivanišević o Novaku i budućim planovima

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.