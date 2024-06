REKLI "NE" I TAČKA! Ruske zvezde tenisa naprasno rešile da ne idu na Olimpijske igre "Pariz 2024"

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija", kako to Rusija naziva, još jednom je u prvi plan izbacio i sport. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" iznedrile su "dodatak" koji je prilično iznenadio Ruse.

FOTO: Tanjug/AP

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom treće godine ovog sukoba, sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Naime, dan nakon što je Međunarodna teniska federacija (ITF) dozvolila svim ruskim teniserima i teniserkama koji ispunjavaju uobičajene uslove za plasman na Igre da učestvuju na pariskim Olimpijskim igrama - njih troje, i to vrhunskih, rešilo je da ne ide u Pariz.

To je za ruske medije obelodanio prvi čovek Teniskog saveza Rusije, Šamil Tarpišev, otkrivši da na olimpijsko takmičenje neće ići Andrej Rubljov, Karen Hačanov i Ljudmila Samsonova.

Dok nema informacija zašto na pariske igre neće Samsonova, ili Hačanov koji bi trebalo da brani olimpijsko srebro iz Tokija (u finalu je izgubio od Aleksandera Zvereva sa 3:6, 1:6, a prethodno je Novak Đoković izgubio meč za bronzu od Pabla Karenja Buste sa 4:6, 7:6(6), 3:6), pojavile su se i prve informacije o Rubljovu.

O tome je, za rusku novinsku agenciju RIA Novosti, govorila njegova majka, inače trener, Marina Marjenka:

- Apsolutno je sigurno da Rubljev neće biti u Parizu. Andrej mi još nije rekao koji su razlozi, ali pretpostavljam da to ima veze sa njegovom željom da se oporavi. Poslednjih meseci je imao vrlo zgusnut raspored mečeva i treninga. Olimpijski turnir, prosto, ne može da "stane" u njegov raspored - rekla je Marjenka.

Andrej Rubljov / FOTO: Tanjug/AP

Rubljov, šesti teniser sveta, ove sezone ima učinak 24-10, uz dve titule, na mastersu u Madridu i, u januaru, u Hong Kongu.

Hačanov je 28. teniser sveta i u 2024. je ostvario 20 pobeda, te 10 poraza. Titulu je osvojio u Dohi.

Samsonova je 25-godišnjakinja koja je 15. na VTA listi, a u ovoj sezoni je imala deset pobeda i 13 poraza.

Prema rejtingu, od ruskih tenisera na Olimpijske igre u Pariz mogu da idu još Danil Medvedev i Roman Safiulin, a od teniserki iz Rusije Mira Andrejeva, Darja Kasatkina i Jekaterina Aleksandrova.

Danil Medvedev želi opet na parisku šljaku, ovoga puta u olimpijskom izdanju / Screenshot / TennisTV

Medvedev otkrio zašto on hoće da ide na Olimpijske igre "Pariz 2024"

Danil Medvedev je još jednom istakao da hoće na olimpijski turnir.

U intervjuu za "Tenisku beskonačnost" rekao je tim povodom sledeće:

- Nije na meni da kažem da li je dobra stvar ili nije dobro učestvovati na Olimpijskim igrama kao "neutralni sportista", ali ja idem na Igre za sebe i da dam svoj maksimum. Prelaz sa travnate podloge na šljaku biće pravi izazov, ali će biti i interesantno. Trebaće nam vremena da se pripremimo što je bolje moguće, a najvažnije će biti stići sve na vreme - istakao je Medvedev, peti na najnovijoj ATP listi (na koji su ispred njega Aleksander Zverev kao četvrti, Đoković kao treći, Karlos Alkaraz kao drugoplasirani i, od Rolan Garosa vodeći, Janik Siner.

Podsetimo, pre Olimpijskih igara koje se održavaju od 26. jula do 11. avgusta, igra se Vimbldon i to od 1. do 14. jula.

