NIJE MU BILO SPASA! Novak Đoković se užasno plaši noža, ali...

Najbolji teniser sveta svih vremena nije želeo da gubi vreme, pa je odmah otišao pod nož kako bi pokušao da dobije trku sa vremenom i da se koliko-toliko spreman pojavi na Olimpijskim igrama.

Ovakva odluka da odmah ode na operaciju najbolje govori koliko Đokoviću znači Srbija i to zlato na Olimpijskim igrama jer ako se vratimo u prošlost, setićemo se da Novak nikada nije bio pobornik operacija, uvek je prvo pokušavao alternativnim putem da sanira povredu.

Naime, sećamo se kraja 2017. i prve polovine 2018. godine kada je Đoković pokušavao da sanira povredu lakta u strahu od operacije. To mu je donelo neigranje u drugoj polovini 2017. i samo poraze na terenu kada se vratio i pad na ATP listi. Kada je na kraju presekao, svestan da mu je karijera ugrožena, brzo se vratio tenisu posle oporavka i nastavio da dominira tenisom.

Koliko je tu odluku teško doneo posvedočila je njegova majka Dijana Đoković. Upravo te njene reči najbolje dokazuju koliko je danas Novak morao drugačije da rezonuje i da odmah ode pod nož, iako se boji.

- Novak je stalno u potrazi za nekim novim saznanjima. Nešto što nama, što bi rekli smrtnicima, nije dostupno, nije blisko. Ishrana, terapije, alternativne metode, njega to zanima. Nije pobornik klasične medicine, što je već poznato, ali je imao jednu epizodu kada je morao da se operiše. Kada se probudio iz narkoze, rekao mi je da je izdao sebe. Objasnila sam mu da je uradio ono što je morao, i da je, ako misli da nastavi da igra, to bilo neophodno. Probao je alternativne metode, sve što mu je bilo dostupno, ali ništa nije dalo rezultata. Novak je jednostavno protivnik toga, ne voli lekove, ne voli da svašta unosi u organizam. Znatiželjan je, sve što mu dođe pod ruku čita, obrazuje se… Eto, i ta ishrana, ne znam da li bi meni ili nekom drugom prijala, ali njemu odgovara. I ne mogu ništa da kažem, jer mi je zatvorio usta svojim rezultatima. To što smo mi navikli na meso i što verujemo da je jedini izvor proteina, on je dokazao da nije - rekla je tom prilikom Dijana u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Nadamo se da će se naš Nole vratiti još jači i da ćemo ubrzo više pisati o njegovim novim uspesima negoli o povredama i oporavku od operacije.

