"ŠTA DA KAŽEM, MOŽE DA SE ŽALI": Alkaraz imao dramu sa Cicipasom (FOTO)

Španski teniser Karlos Alkaraz prokomentarisao je žalbe Stefanosa Cicipasa zbog njegovog preglasnog ispuštanja zvukova prilikom udaraca.

Foto: Profimedia

Ameli Tort je krajem drugog seta, u toku taj-brejka, čak morala da objašnjava Grku da Alkaraz to ne radi da bi mu smetao. Naime, grčki teniser se žalio na to da Alkaraz produžava urlik i da ga tako ometa, ali sudija u stolici nije mislila tako.

Prvi put je to učinio krajem drugog seta na promeni strana, stoga je i Alkaraz čuo žalbe Cicipasa.

- Čuo sam, bilo je to na promeni strana, prišao je sudiji, tako da sam čuo. Šta da kažem. Na kraju, može da se žali, to je njegovo pravo. Može da kaže sudiji ako mu nešto smeta. Ja ne mislim da sam ispuštao tako glasne zvukove da bih uticao na njega. Svako ima svoje mišljenje, možda neki misle da je bilo previše, možda on tako misli, ja ne mislim tako. Ima slobodu da kaže to sudiji - rekao je Alkaraz.

