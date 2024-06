ĐOKOVIĆ NE IGRA NI VIMBLDON NI OLIMPIJSKE IGRE? Evo šta kaže poznati srpski doktor o Novakovoj povredi

Operacija preporučljiva, učešće na Vimbldonu nerealno, Olimpijske igre pod znakom pitanja... Novak Đoković nas je rastužio kao malo kada do sada.

Poznati srpski doktor Moma Jakovljević pričao je o povredi Đokovića i vremenu oporavka i povratka na teren.

- Ako je pukao meniskus, onda povreda može da se reši i neoperativno i operativno. Ako je pukao, mora da se leči operacijom. Da li će da se skida parcijalno ili ceo ili da se prešije meniskus. Ako se prešije, onda je oporavak šest nedelja, ako se vadi ceo, onda je kraće - rekao je Jakovljević za "Mondo".

Još uvek se ne zna da li je operacija neophodna, ali svakako bi ubrzala proces oporavka kod najvećeg tenisera svih vremena.

- To će da se proceni na osnovu artroskopije, snimak magnetne rezonance služi da se vidi stepen povrede, da li je napukao, da li je izašao iz ležišta... Ako se pocepa meniskus, onda mora da se reši operativno. Ili je možda samo nagnječen ili uštinut. Nemam uvid u povredu. To će da proceni ortoped. Operacija i oporavak traju četiri do šest nedelja. Može i 15 dana ako izvadi ceo meniskus. On je sportista, ima jake mišiće.

Prema rečima Jakovljevića, Novak je mogao i gore da prođe nego što je na kraju bilo.

- Uz jake bolove, lekovi zamaskiraju. Čim nema lekova, onda strašno boli. On je nestvaran, više sam puta rekao, psiho-fizička ravnoteža. Neko je fizički jak, psihički nije, on ima neviđen balans. Fantastičan. Da izdrži, ima jak prag bola. Šta je uradio, to je čudo neviđeno. Čim je odustao, znači verovatno da je pukao meniskus. Bilo bi gore da je povredio prednje ukrštene ligamente, to bi bilo bar devet meseci. Ovako je manje zlo, između dva zla desilo se manje - zaključio je Jakovljević.

