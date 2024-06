"ŠOKIRAN SAM!" Mats Vilander nije ovo očekivao od Novaka Đokovića

NOVAK Đoković se zbog povrede kolena povukao sa Rolan Garosa pred četvrtfinalni meč protiv Kaspera Ruda, a njegova odluka iznenadila je teniske stručnjake koji su očekivali da se najbolji teniser planete uzdigne poput feniksa još iz jedne povrede.

Eurosport/Warner Bros.Discovery

Mats Vilander, ekspert televizije "Eurosport" je nakon Novakove odluke bio iznenađen.

- Nisam ovo očekivao. Završio je prethodni meč jako, uprkos tome što je izgledao loše sredinom meča, kako se bližio kraj bio je sve bolji kada je Adrenalin proradio. Mislio sam da će biti u redu sigurno. Veliko iznenađenje i šok, ali jasno je bilo da nešto nije u redu sa njegovim kolenom, rekao je Vilander i dodao:

- Đoković je bio nesrećan. Čuo sam komentare koje je izneo čišćenju i pripremanju terena. To nije lako. Bilo je hladno i vlažno, a potom je izašlo sunce i bilo je dosta klizavije. Igra postaje dosta brža sa jačim udarcima. Kada igrate blizu osnovne linije kao što to radi Đoković, morate da imate prostora za klizanje, a to nekada nije lako na šljaci ili travi. Na tome treba što pre poraditi, što brže igrač igra veća je šansa da se oklizne, poručio je Vilander.

