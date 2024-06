"OVO NISAM U ŽIVOTU VIDEO!" Mats Vilander zapanjen onim što Novak Đoković radi na Rolan Garosu

NEVEROVATAN podvig napravio je Novak Đoković protiv Franciska Serondula. Slavio je u pet setova, uprkos zaostatku i povredi, malo je ravnodušnih na igru najboljeg igrača planete.

FOTO: AP

Jedan od onih koji je danas ponovo promenio ploču i sipao hvalospeve na račun Novaka Đokovića je i Mats Vilander, čovek koji često zna da kritikuje Srbina danas mu se poklonio.

- On je veliki ratnik. Ono što radi, te stvari koje uspeva, skače na skali popularnosti svih. On je najprofesionalniji teniser koga smo ikada videli. Traži povezanost sa publikom, a sazreo je kao osoba sa svom tom medicatijom, dijetom i istezanjem. Nikada nisam video fleksibilnijeg igrača u životu. On ima 37 godina, rekao je Vilander, teniski ekspert Eurosporta.

