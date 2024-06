ISCRPELO GA IGRANJE U SITNE SATE: Novak plaća ceh iz meča sa Muzetijem

Boris Beker, prijatelj i bivši trener Novaka Đokovića smatra da igranje mečeva u "sitne sate", kao što je to bio slučaj u prethodnom kolu između Đokovića i Italijana Lorenca Muzetija, šteti teniserima.

- Veoma poštujem Đokovića koji igra do 3 sata ujutru, baš kao i Muzetija. Ali po mom mišljenju, prekasno je i to narušava turnir. Dok igrači odu u krevet, bude sedam ili osam ujutru. Posle toga, slobodan dan više ne postoji. Za igrače jedva da ima odmora i mislim da to nije u redu. Šta bi se desilo da su Đoković i Muzeti posle drugog seta rekli da žele da prekinu i nastave da igraju sledećeg dana? Ne mogu da zamislim da bi ih organizatori turnira izbacili – poručio je Beker.

Sasvim suprotno, druga teniska legenda, Mats Vilander, misli da je tako iscrpljujući meč trebalo da Novaku bude podstrek za dalje uspehe. Prema Šveđaninu, Đoković je trebalo da se posebno uzdigne posle ovog trijumfa.

- Hoće li na Đokovića uticati meč protiv Muzetija? Ne mogu da verujem ni na trenutak. Čak verujem u suprotno. Ovo je za njega moćno ohrabrenje. Nedostajalo mu je samopouzdanje. Posle toga, dobio je meč u tri sata ujutro, nakon što je gubio dva seta, a poslednji uzeo sa 6:0. To je moralo da ga podigne. Veliki šampioni su jači u suočavanju sa nedaćama. Ovaj meč predstavlja najbolju priliku koja mu se pruža. Za četiri sata se bolje pripremio za nastavak turnira nego u prethodne četiri nedelje. Po mom mišljenju, on je sada spreman da osvoji titulu na Rolan Garosu – rekao je Vilander.

Meč između Đokovića i Muzetija i dalje je tema među mnogima na Rolan Garosu. Govorio je o tome i Grigor Dimitrov.

- Novak je u stanju da se prilagodi. To je jednostavno tako. Iznad svega, on je verovatno jedan od najboljih boraca u tenisu. Otišao sam u krevet posle drugog ili trećeg seta. Bilo je kasno. Kada sam se probudio, video sam da je peti set dobio sa nulom! To je tipično za njega. Jedan je od retkih igrača koji je kroz godine uspeo da se prilagodi raznim podlogama, uslovima i bilo kom igraču. On je tu sposobnost doveo do savršenstva i u stanju je da pronađe dodatnu snagu ili brzinu u sebi kada je najpotrebnije. Nisam uspeo da odgledam ostatak meča i samo mogu da pretpostavim da se nešto tako dogodilo – rekao je bugarski teniser.

Oglasio se i Italijan koji preti da Novaku oduzme prvo mesto, Janik Siner.

- Meč Novaka i Lorenca sam počeo da gledam uveče, a nastavio ujutro. Bio je sjajan i naročito visokog nivoa u odnosu na uslove i vreme kada je započet i završen. Bilo je pravo zadovoljstvo gledati ga. To kako je Novak rešio sve izazovne situacije na terenu, bilo je začuđujuće ispratiti, iako se mora reći i da je Lorenco odigrao neverovatan meč. Velika šteta što je na kraju ovako izgubio, jer su njih dvojica ovde igrali onaj neverovatan meč pre nekoliko godina u kome je takođe imao značajnu prednost, i zbog toga mi je krivo. Mislim da je ovo bilo odlično iskustvo za njega kroz koje je mogao da vidi na kom nivou je trenutno njegov tenis, pogotovo kroz nastup u ovako izuzetnom meču - zaključio je Siner.

