"NOVAK ĐOKOVIĆ JE MOJA INSPIRACIJA" Beloruska teniserka otvorila dušu

VIKTORIJA Azarenka obezbedila je plasman u polufinale mastersa u Majamiju, a nakon trijumfa nad Julijom Putincevom Beloruskinja je govorila o Novaku Đokoviću.

Istakla je Azarenka da joj je Novak Đoković najveća inspiracija i u poznim teniskim godinama.

- Imam 34 godine i veoma sam uzbuđena zbog povratka u završnicu. Pokušavam da izvlačim inspiraciju od Novaka Đokovića jer on izgleda kao da još ima 19 godina. Ja se zaista ne osećam kao da imam 34. Ne osećam se kao da sam na turu provela 20 godina. Ali moje telo ponekad me na to ipak podseća. Pogotovo ujutro, kada se probudim - rekla je Beloruskinja nakon pobede protiv Julije Putinceve iz Kazahstana sa 7:6 (7:4), 1:6, 6:3.

Motivisana je da se nadmeće sa mlađim rivalkama i još uvek ne razmišlja o penziji.

- Želim da nastavim da igram, da nastavim da napredujem. Uvek sam bila dobar student života, uvek sam dobro učila. Želim da nastavim da merim sebe protiv najboljih teniserki. Želim da se suočavam sa njima.

Da bi stigla do meča za trofej, moraće da prebrodi najtežu prepreku i savladala Elenu Ribakinu.

