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ŠOK TRANSFER! Posle sedam godina u Partizanu otišao u Crvenu zvezdu

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11. 06. 2026. u 09:34

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ШОК ТРАНСФЕР! После седам година у Партизану отишао у Црвену звезду

Foto: N. Skenderija

Prema pisanju Meridian Sporta u letnjem prelaznom roku jedan dugogodišnji as Partizana odlučio je da pređe u redove večitog rivala – srednji bloker Dušan Petrović će crno-belu opremu zameniti crveno-belim dresom.

Petrović je u Partizanu igrao od 2019. do 2026. godine. Osvojio je jednu šampionsku krunu, dva kupa i jedan Superkup. Bio je deo generacije koja je u sezoni 2022-2023 uzela triplu krunu. 

Dušan se godinama razvijao u ekipi Bojana Janića, a Partizan ostaje bez bitnog i standardnog šrafa na mreži, te Zvezda dobija igrača koji zna kako se osvajaju trofeji.

Podsetimo, Petrović je rođen 2000. godine i visok je 205 cm. Pre Partizana igrao je za Borac iz Paraćina. Ove godine je bio i na spisku selektora Georgea Krecua.

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